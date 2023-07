Esce a fumare una sigaretta, uomo tenta di stuprarla: salvata dai poliziotti a Napoli Una 21enne marocchina è stata salvata da una pattuglia nella notte in via Cesare Rosaroll: gli agenti intervenuti mentre un uomo stava cercando di stuprarla.

A cura di Nico Falco

Era uscita a fumare una sigaretta e, mentre era seduta sul marciapiede, uno uomo le si è avventato addosso, l'ha spinta a terra, le ha stretto una mano intorno al collo e con l'altra ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Vittima una 21enne marocchina, salvata da una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli; gli agenti, in pattugliamento nei pressi del Borgo. Sant'Antonio Abate, nel centro di Napoli, hanno sentito le sue urla e, individuato il punto da cui provenivano, sono intervenuti mentre l'aggressione era in corso e hanno sventato lo stupro.

È accaduto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3 del mattino. I due erano all'altezza dell'incrocio tra via Cesare Rosaroll e via Albanese. L'uomo è stato immediatamente bloccato e identificato; si tratta di un 28enne della Guinea che in passato ha avuto a che fare con le forze dell'ordine soltanto per questioni di immigrazione ma oggi regolare in Italia. Per lui sono scattate le manette: è accusato di violenza sessuale e lesioni personali.

La ragazza, soccorsa dai poliziotti, è stata affidata ai sanitari, fatti intervenire sul posto; ha riportato delle contusioni ed escoriazioni ma le sue condizioni di salute sono buone. Agli agenti ha riferito di non conoscere l'uomo arrestato, raccontando di essere stata aggredita improvvisamente mentre era in strada da sola.