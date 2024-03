Errico Porzio prova una pizza fatta al Nord. E lo scontrino stavolta non sorprende Errico Porzio pubblica uno scontrino in una pizzeria di Lecco e scherza: “Secondo voi il prezzo è giusto?”. Siparietto finale con i due titolari, che hanno “studiato” da pizzaioli a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Siparietto per Errico Porzio "in trasferta" in Brianza: il noto pizzaiolo napoletano ha deciso di provare la pizza "locale", e ne è rimasto piacevolmente sorpreso, anche per il prezzo. Porzio ne ha fatto anche un video, in cui scherza: "Una margherita a ruota di carro, una capricciosa, un'acqua naturale, due calici di vino, due dolci e due coperti", spiega leggendo lo scontrino, per poi rivelare il prezzo totale pagato: 53 euro.

Una cifra, spiega Porzio, in linea con quanto mangiato, e anche per la qualità riscontrata all'interno del locale di Lecco dove si è trovato a cenare. Il pizzaiolo napoletano ha poi chiacchierato con i titolari, due ragazzi di Lecco e Lodi, che hanno spiegato anche di aver "lavorato a Napoli coi maestri della pizza". Un'occasione anche per Porzio, insomma, di ribadire il concetto che "Non serve essere napoletani, se si hanno avuto dei buoni maestri, la pizza e la cucina si sanno fare". E da là, un nuovo botta e risposta ironico con i due ragazzi, che in brianzolo gli hanno detto: "La pizza, come dici tu, te ghe ves bon da fala", al che lo stesso Porzio, perplesso, chiede la traduzione. "Come dici tu: s'ha dda sapè fa", la risposta dei due ragazzi brianzoli.