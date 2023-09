Errico Porzio, a Caserta nuova pizzeria, nel “regno” dei Masanielli di Martucci Il pizzaiolo napoletano si appresta ad aprire una nuova pizzeria in via Mascagni a Caserta, la prima nella città considerata ormai quella con le migliori pizzerie al mondo.

A cura di Valerio Papadia

Errico Porzio e Francesco Martucci

Ancora un altro locale per Errico Porzio: il pizzaiolo, una vera e propria star dei web e dei social, si prepara a inaugurare una nuova pizzeria a Caserta. Il pizzaiolo napoletano, dunque, si appresa a sbarcare in quella che, da alcuni anni ormai, ha "rubato" a Napoli il titolo di patria della pizza, o almeno è da anni riconosciuta come la città in cui si mangia la migliore pizza al mondo: stiamo parlando di quella di Francesco Martucci e del suo locale "I Masanielli" che, anche in questo 2023, è stato insignito del titolo di "miglior pizzeria al mondo" dalla 50 Top Pizza World 2023.

Da quanto si apprende, la nuova pizzeria di Porzio aprirà i battenti in via Mascagni, dove sono già cominciati i lavori: l'inaugurazione dovrebbe arrivare, poi, entro la fine del prossimo mese di ottobre. Il pizzaiolo napoletano si prepara dunque a "sfidare" non soltanto Francesco Martucci, ma anche tanti altri bravissimi pizzaioli che, negli ultimi anni, hanno reso la pizza casertana così celebra nel mondo: Sasà Martucci, fratello di Francesco (anche il suo locale si chiama "I Masanielli"), ma anche il giovane Ciccio Vitiello, che con la sua pizzeria "Cambia-Menti" in questo 2023 è arrivato al nono posto in Italia e al sedicesimo nel mondo, sempre nella classifica di 50 Top Pizza.

Come detto, Porzio ha un seguito molto nutrito sui social network. Qualche giorno fa, però, il piazzaiolo napoletano si è trovato sotto i riflettori per una questione che prescinde, in parte, dalla sua arte. Lo stesso Porzio, proprio sui social, aveva fatto sapere che una influencer aveva fatto visita al suo locale sul Lungomare di Napoli e, dopo che le era stato presentato il conto come a un qualsiasi altro cliente, la giovane aveva cancellato foto e video fatti in pizzeria che aveva precedentemente postato.

Leggi anche Disabile costretto a riparare da solo la strada per accedere con la carrozzina

È nato così un botta e risposta tra il pizzaiolo e l'influencer, Barbara Gambatesa. La giovane, intervistata da Fanpage.it, ha fornito la sua versione dei fatti. La ragazza sostiene che c'era stato un accordo con alcuni dei dipendenti della pizzeria: lei e i suoi amici avrebbero consumato gratuitamente se avessero pubblicato sui social foto e video in cui si sponsorizzava il locale. La circostanza è stata poi negata dallo stesso Porzio.