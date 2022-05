Ernia e tumore sono sovrapposti: al Policlinico Vanvitelli rimossi entrambi in un unico intervento L’operazione è stata condotta su una giovane paziente dalle equipe di Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica del Policlinico Vanvitelli di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un intervento complicato quello effettuato al Policlinico Vanvitelli di Napoli su una giovane donna, affetta da tumore al polmone, che però non poteva essere rimosso a causa di una enorme ernia iatale: entrambi sono stati asportati in un'unica operazione chirurgica, perfettamente riuscita. L'intervento è stato portato a termine dalle equipe di Chirurgia Generale, diretta dal professore Ludovico Docimo e di Chirurgia Toracia, diretta dal professore Mario Santini.

La donna, a causa proprio dell'ernia iatale, presentava la risalita di parte dello stomaco in sede toracica; inoltre, le era stato diagnosticato un tumore al lobo inferiore del polmone sinistro, ma a causa proprio della voluminosa ernia non era possibile rimuoverlo. Pertanto, con chirurgia mininvasiva in laparoscopia, il professor Docimo ha liberato lo stomaco, consentendo così al professor Alfonso Fiorelli di asportare il tumore in toracoscopia.

L'evento è stato unico perché, valutato il complesso quadro clinico della giovane paziente, le equipe hanno deciso di intervenire in contemporanea e di asportare sia l'ernia che il tumore in un'unica operazione. Gli interventi sono perfettamente riusciti, anche grazie al lavoro di squadra messo in campo dai professionisti che compongono le due equipe del Policlinico Vanvitelli di Napoli e alle moderne apparecchiature delle quali è dotato il nosocomio.