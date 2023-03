Ergastolo per Vincenzo Palumbo, il camionista che ha ucciso Tullio e Giuseppe a Ercolano La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo Vincenzo Palumbo: nella notte tra il 28 e il 29 novembre, il camionista uccise a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella.

A cura di Valerio Papadia

Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella

Ergastolo: Vincenzo Palumbo è stato condannato al carcere a vita per il duplice omicidio volontario di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, 27 e 26 anni, uccisi a colpi di pistola a Ercolano, nella provincia di Napoli, nella notte tra il 28 e il 29 novembre del 2021. La Corte d'Assise di Napoli, al termine di una camera di consiglio che è durata circa due ore e mezza, ha dunque deciso per la condanna all'ergastolo per Palumbo che, scambiando i due giovani per dei ladri, aveva puntato la pistola contro la loro auto e aveva fatto fuoco.

In aula, prima che arrivasse la sentenza, Palumbo aveva anche preso parola, dicendosi rammaricato per l'omicidio di Tullio e Giuseppe. "Ho chiesto scusa, ho fatto una lettera la vigila di Natale del 2021, non so è stata consegnata alle famiglie – ha detto Palumbo -. Sono solo un semplice camionista che vuole mandare avanti una famiglia".

Lacrime e applausi tra i parenti delle vittime

Alla lettura della sentenza, alcuni parenti di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella presenti in aula si sono sciolti in un pianto liberatorio; alcuni famigliari hanno anche fatto partire un applauso, prontamente interrotto dal giudice. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza all'ergastolo per Vincenzo Palumbo.

La mamma di Giuseppe Fusella: "Ci aspettavamo l'ergastolo"

Visibilmente commossa, in preda all'emozione, dopo la sentenza la madre di Giuseppe Fusella ha rotto il silenzio. "Era quello che ci aspettavamo" ha detto la donna, in merito alla condanna all'ergastolo per il camionista che, tra il 28 e il 29 novembre del 2021 ha ucciso suo figlio e l'amico Tullio Pagliaro.