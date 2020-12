Telecamere per blindare un intero quartiere e proteggere così una piazza di spaccio: ma non è bastato quando stamane, alle prime luci dell'alba, sono arrivati i carabinieri e li hanno arrestati al termine di una vasta operazione. La vicenda è accaduta ad Ercolano, nella cittadina della piana vesuviana: a finire in manette sono un 27enne ed un 53enne del posto, entrambi accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati portati nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'interrogatorio da parte del Giudice del Tribunale di Napoli.

Quartiere "blindato" con telecamere ovunque

Per "difendersi" da visite indesiderate da parte delle forze dell'ordine, il quartiere intero dove si trovava la piazza di spaccio smantellata dai carabinieri era stato letteralmente "blindato" grazie ad un complesso sistema di telecamere di videosorveglianza. Di fatto, chiunque entrasse o uscisse dal quartiere era controllato a distanza, permettendo così di avere un margine di tempo apparentemente sufficiente per evitare l'arresto in caso di irruzione da parte di polizia o carabinieri. Ma non è bastato quando stamane sono arrivati i militari dell'Arma, che hanno tratto in arresto i due cittadini di Ercolano.

Sequestrata droga e cellulari

La piazza di spaccio è risultata essere assiduamente "frequentata" dagli assuntori di droga, che entravano ed uscivano di continuo per rifornirsi. Nel corso dell'operazione sono stati ritrovate anche diverse dosi di hashish e cocaina, oltre a sei telefoni cellulari, tutti posti sotto sequestro. Materiale che è stato ritrovato durante la perquisizione delle abitazioni avvenuta contro altri quattro indagati e alla quale hanno partecipato anche i carabinieri cinofili di Sarno, con i cani anti-droga. Droga e cellulari che sono stati così contestualmente sequestrati, mentre i due responsabili della piazza di spaccio sono finiti in carcere a Poggioreale.