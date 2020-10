Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ad Ercolano, nella provincia di Napoli, con l'accusa di tentata violenza sessuale: il 51enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Portici-Ercolano. I poliziotti, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno ricevuto segnalazione dalla Centrale Operativa di una donna in difficoltà: raggiunta per strada, gli agenti hanno appurato che, poco prima, un uomo si era introdotto nella sua abitazione, picchiandola e cercando di abusare sessualmente di lei. La vittima, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi e, dopo aver chiuso in casa il suo assalitore, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Gli agenti hanno così raggiunto e bloccato il 51enne, che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

Napoli, donna assalita nella stazione della metropolitana

Qualche giorno fa, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 27 anni con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, impegnati in servizio di controllo del territorio, in via Marchese Campodisola, nel centro storico di Napoli, si sono imbattuti in una donna che, con i vestiti strappati, era inseguita da un uomo che si era denudato. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, appurando che, poco prima, la donna era stata aggredita all'interno della stazione Università della Linea 1 della metropolitana, nella vicina piazza Bovio, dall'uomo che la inseguiva e che l'aveva palpeggiata e le aveva strappato i vestiti. Dopo una breve colluttazione con gli agenti, il 27enne è stato arrestato.