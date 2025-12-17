Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale

La donna è stata travolta a corso Resina. L’uomo, alla guida di un mezzo della ditta per cui lavora, si sarebbe allontanato dopo l’impatto. Rintracciato a Pollena Trocchia.

Un uomo di 44 anni, operaio residente a Massa di Somma, nel Vesuviano è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L’arresto è stato eseguito in serata, ieri, intorno alle 20, dai carabinieri della tenenza di Ercolano insieme alla Polizia municipale del grosso centro vesuviano. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, residente a Torre del Greco, investita ieri pomeriggio intorno alle 14 a Ercolano.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli, il 44enne era alla guida di un mezzo articolato di proprietà della ditta "New Company Ambiente", con sede a Pollena Trocchia, per la quale lavora. L’investimento sarebbe avvenuto a corso Resina, all’incrocio con via Bossa.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbero ripreso il mezzo fermarsi subito dopo l'impatto per poi allontanarsi in direzione Pollena Trocchia. Le ricerche hanno portato all’individuazione dell'uomo proprio nella sede dell'azienda.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 44enne è stato trasferito in carcere.