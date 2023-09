Era latitante da 6 mesi, i carabinieri lo trovano nel suo quartiere, a Secondigliano: arrestato 58enne In manette Salvatore De Vitale, 58enne irreperibile dallo scorso 15 marzo: l’uomo deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per ricettazione.

A cura di Valerio Papadia

Erano pronti per far scattare il blitz i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, quando si sono imbattuti per strada nella persona che stavano cercando: Salvatore De Vitale, 58enne già noto alle forze dell'ordine, latitante da 6 mesi, è stato così arrestato questa mattina, giovedì 28 settembre, nel suo quartiere, a Secondigliano, periferia settentrionale del capoluogo campano.

Il 58enne si era reso irreperibile lo scorso 15 marzo, oltre sei mesi fa, quando il Tribunale di Bolzano aveva emesso un ordine di carcerazione a suo carico, per ricettazione, condannandolo alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Da allora, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli non hanno mai smesso di cercarlo: grazie all'attività di web patrolling e al monitoraggio dei suoi flussi finanziari, i militari dell'Arma hanno appurato che De Vitale non si era mai mosso da Secondigliano; il 58enne si spostava per il quartiere di Napoli Nord a bordo di uno scooter.

Questa mattina, dunque, i carabinieri erano pronti per far scattare il blitz e catturare De Vitale quando, mentre predisponevano le operazioni, si sono imbattuti proprio nel 58enne: l'uomo stava passeggiando tranquillamente in via Dante e stava andando a recuperare proprio il suo scooter. Per De Vitale sono scattate le manette: portato in carcere, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.