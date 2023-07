Era al mare in vacanza uno degli arrestati per l’omicidio del pescivendolo Antonio Morione Due arresti per l’omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso a Boscoreale durante una rapina. Uno dei due era in villeggiatura a Gallipoli, in Puglia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonio Morione, il pescivendolo ucciso a Boscoreale.

Era al mare a Gallipoli, in provincia di Lecce, quando sono arrivati i carabinieri per arrestarlo: A.P., 34 anni, è uno dei due uomini raggiunti questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata per l'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso il 23 dicembre 2021 durante un tentativo di rapina. L'altro arrestato quest'oggi è L.D.N., 43 anni, già in carcere a Secondigliano dopo una condanna in primo grado a 13 anni ricevuta lo scorso marzo per aver organizzato assieme ad altre due persone l'omicidio di un avvocato penalista, sfuggito per due volte ai sicari.

Altre due persone sono indagate per l'omicidio di Antonio Morione, ma per loro il gip Emma Aufieri non ha ritenuto ci fossero le condizioni per emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La vicenda suscitò molto scalpore ed indignazione: Antonio Morione, 41 anni, era stato ucciso per essersi opposto ad una rapina all'Antivigilia di Natale nella sua pescheria a Boscoreale: l'uomo cercò di fermare i rapinatori bucando loro le gomme dell'automobile sulla quale erano arrivati per impedirgli la fuga, ma uno di essi aprì il fuoco sparandogli contro quattro colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse alla testa. Morione morì poco prima dell'arrivo in ospedale. Quella stessa sera, pochi minuti prima del colpo nella sua pescheria, gli stessi malviventi avevano assaltato un'altra pescheria poco distante, di proprietà dello stesso fratello della vittima, Giovanni Morione, sparando anche in questo caso ma fortunatamente senza ferire nessuno.