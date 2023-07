Due arresti per la morte di Antonio Morione, pescivendolo ucciso l’Antivigilia di Natale in una rapina Arrestate due persone per l’omicidio del pescivendolo che avvenne il 23 dicembre 2021 nella pescheria di Boscoreale dove lavorava.

A cura di Pierluigi Frattasi

Antonio Morione

Due arresti per l'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo 41enne ucciso il giorno dell'antivigilia di Natale di due anni fa, durante un tentativo di rapina. Il delitto si consumò il 23 dicembre del 2021 nella pescheria dove Morione lavorava a Boscoreale, in provincia di Napoli. Questa mattina, a Gallipoli, in provincia di Lecce, e presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio di Morione.

Il tentativo di rapina in pescheria l'antivigilia di Natale

Antonio Morione aveva 41 anni quando venne ucciso nel tentativo di sventare una rapina nella pescheria dove lavorava a Boscoreale. Era il 23 dicembre del 2021, si era a pochi giorni dal Natale, momento dell'anno nel quale le pescherie lavorano moltissimo, in vista dei cenoni a base di pesce tipici di tutta la zona del napoletano. Secondo le prime ricostruzioni dei militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, i criminali che fecero irruzione nelle pescherie sarebbero stati due. I due sarebbero arrivati a bordo di un'automobile. Uno dei malviventi avrebbe fatto irruzione armato di pistola nel locale.

A quel punto, Morione, soprattutto nel tentativo di portare l'attenzione su di sé e di proteggere i familiari che in quel momento erano nel negozio, avrebbe provato a reagire. L'auto, a bordo della quale ci sarebbe stato l'altro complice, sarebbe subito ripartita. Mentre il ladro a piedi avrebbe esploso quattro colpi ad altezza uomo. Una delle pallottole avrebbe centrato Morione alla testa, il 41enne sarebbe poi morto durante il trasporto in ospedale. Poco prima, quella sera, c'era stata anche un'altra rapina nei confronti della pescheria del fratello di Morione, "La Rosa dei Venti", che si trova in via Diaz, a un paio di centinaia di metri dal civico di via Della Rocca dove invece c'è "I Delfini".