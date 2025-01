video suggerito

Epifania, Rocco Hunt incontra i bimbi ricoverati al Ruggi e canta con loro Il cantante salernitano Rocco Hunt ha festeggiato la Befana coi bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno: abbracci, selfie e ha cantato un coro con loro.

A cura di Nico Falco

Rocco Hunt con lo staff della Pediatria del Ruggi d'Aragona di Salerno

Questa mattina i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro, hanno avuto una visita d'eccezione: a festeggiare l'Epifania con loro è arrivato Rocco Hunt, che si è intrattenuto con i piccoli tra abbracci e selfie. E non si è sottratto a un coro intonato da tutti i presenti.

"È stato un momento indimenticabile, espressione di felicità, un'iniziativa spontanea e diversa dalle altre – dice la dottoressa Mauro – Rocco Hunt è stato accogliente, garbato, ha scattato tanti selfie con i piccoli pazienti e ha ricordato la sua città, che è anche la nostra, sempre pronta alla solidarietà e a sostenere le giuste cause". Il cantante e artista salernitano, che tra qualche settimana parteciperà al Festival di Sanremo, ha spesso aderito ad iniziative di solidarietà, in particolar modo quelle in cui sono coinvolti i bimbi, e anche stavolta ha voluto donare un sorriso e un momento di spensieratezza ai piccoli fan.

"Anche quest'anno l'azienda ospedaliera Ruggi è stata protagonista di numerose iniziative legate al periodo natalizio – conclude la dirigente della Pediatria – e, nel reparto che dirigo, ogni giorno è stato speciale ed emozionante per noi, grazie alla generosità di tanti, che hanno voluto portare il buonumore e la spensieratezza ai bambini e ai loro genitori".

Pochi giorni fa Rocco Hunt aveva partecipato ad un'altra iniziativa natalizia organizzata per i bambini: aveva realizzato il sogno della piccola Greta che, nella sua letterina di Natale, aveva scritto di voler incontrarlo e aveva affidato il suo desiderio a MeraviglioSa, ospitata in piazza Sant'Agostino, a Salerno.