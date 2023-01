Entra nel Tribunale di Nocera Inferiore e ruba i portafogli di tre dipendenti: arrestato Il ladro ha messo a segno i tre furti in due diverse occasioni: il 7 settembre 2021 e il 13 giugno 2022. Dopo le indagini di rito, è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

È entrato nel Tribunale di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, negli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Sezione Civile della Cittadella Giudiziaria e ha rubato i portafogli di tre dipendenti. Per questo I.P., già noto alle forze dell'ordine e residente a Montecorvino Rovella, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria e, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, sottoposto agli arresti domiciliari: l'uomo è accusato di furto aggravato commesso su cose esistenti in uffici pubblici ed esposte per necessità alla pubblica fede.

I furti dei portafogli dei tre dipendenti della Cittadella Giudiziaria di Nocera Inferiore sono avvenuti in due distinte occasioni: il 7 settembre del 2021 e il 13 giugno del 2022. L'uomo, approfittando di un momento di assenza dei tre malcapitati, prelevava i loro portafogli dagli zaini e dalle borse personali: subito dopo la denuncia del furto sono partite le indagini dei militari dell'Arma, che hanno permesso di identificare il responsabile dei tre furti, nonché il suo modus operandi.

Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti negli uffici, i carabinieri sono riusciti a determinare la dinamica dei furti: il ladro, dopo essere entrato nella Cittadella Giudiziaria, si era introdotto degli uffici e, con destrezza, aveva messo a segno i furti, per poi lasciare il Tribunale. Le immagini delle telecamere hanno permesso ai militari di identificare I.P., già gravato da precedenti specifici, messi a segno con il medesimo modus operandi.