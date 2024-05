video suggerito

Entra in un salone da parrucchiere e palpeggia una dipendente: 34enne arrestato per violenza sessuale a Benevento L’uomo, dopo essere entrato nel salone, ha immobilizzato una giovane dipendente e le ha palpato insistentemente il seno: il 34enne è stato arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Benevento per violenza sessuale. Nella giornata di ieri, martedì 21 maggio, l'uomo stava percorrendo a piedi le vie del centro cittadino quando, improvvisamente, è entrato all'interno di un salone da parrucchiere e, dopo aver salutato tutti i presenti, si è avvicinato a una giovane dipendente e l'ha immobilizzata, afferrandola violentemente con la forza per un braccio, le ha palpeggiato insistentemente il seno e ha contenuta a trattenerla, nonostante la giovane abbia provato più volte a divincolarsi.

Dopo aver urlato e chiesto aiuto, in soccorso della giovane donna sono intervenuti gli altri presenti nel salone, che hanno messo in fuga il 34enne. La vittima si è così rivolta alle forze dell'ordine: sulle tracce dell'uomo si sono messi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento, che lo hanno rintracciato e portato in caserma. Espletate le formalità di rito, il 34enne è stato arrestato per violenza sessuale ed è stato portato nel carcere della città sannita; l'uomo, originario del Bangladesh e senza fissa dimora, era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.