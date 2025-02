Entra in un pub al Vomero e ruba la cassetta delle mance, i titolari: “Indignati” Un uomo a volto coperto è entrato nel pub “All American Burger” al Vomero ed ha rubato la cassetta delle mance destinate allo staff. “Indignati da questa città” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Entra in pub e ruba le mance dei camerieri. Il tutto, ripreso da una telecamera di videosorveglianza interna del locale. Il titolare ha poi mandato il video al deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha pubblicato il tutto sui suoi canali social. "Un ennesimo caso di furto a Napoli, questa volta a danni nostri, nel nostro pub "All American Burger", sito al Vomero, in Via Salita Arenella 39″, scrivono i titolari, "un uomo si è intrufolato a volto scoperto e con destrezza ha rubato la cassetta delle mance dello Staff. Siamo indignati da tutto ciò che sta accadendo in questa città".

Un colpo che ha suscitato anche la pronta risposta dello stesso Borrelli e dei consiglieri Rino Nasti e Luca Bonetti della Municipalità V (Vomero-Arenella), che in una nota hanno commentato: "Il nostro è un territorio che purtroppo pullula di criminali, delinquenti, mano leste, imbroglioni e truffatori, ed è così perché per decenni troppo si è tollerato, mente noi denunciamo con fermezza ed assiduità , altri dicevano che "i veri problemi sono altrove". Così mentre si guardava altrove", prosegue la nota, "quelle che un tempo sembravano piccoli promontori, oggi sono diventate delle montagne invalicabili. I problemi si sono ingigantiti a dismisura perché non tenuti sotto controllo e neanche ‘altrove’, come dicono i garantisti, poi alla fine si è intervenuti davvero. E a farne le spese poi sono cittadini, imprenditori, commercianti e lavoratori. Noi siamo dalla loro parte ed è tempo che lo siano tutti. Il territorio va protetto e presidiato", concludono il deputato Borrelli e i consiglieri della Quinta Municipalità.