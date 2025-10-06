Entra in un liceo interrompendo le lezioni per fare un video su TikTok: denunciato

Immagine di repertorio

Era entrato in una scuola di Telese Terme, nel Sannio, senza autorizzazione e per girare video da pubblicare su TikTok, disturbando anche le attività didattiche e riprendendo anche personale e studenti in alcuni casi inconsapevoli. Il giovane è stato identificato e denunciato dai carabinieri del posto per interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. Il giovane è stato deferito in stato di libertà ed è ora in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Tutto è accaduto nei giorni scorsi, quando sul profilo del giovane TikToker era apparso un video girato all'interno di una scuola superiore telesina, in cui si vedeva il giovane entrare negli ambienti scolastici durante l'orario di lezione, disturbando le attività e riprendendo alunni e insegnanti. Iniziativa che secondo gli inquirenti sarebbe stata finalizzata alla pura "visibilità mediatica" in Rete, ma che nel mondo reale ha comportato tutta una serie di violazioni alle normative vigenti in tema di tutela della privacy e del regolare svolgimento dell'attività scolastica stessa. Docenti e genitori, preoccupati per la vicenda, hanno quindi prontamente segnalato l'accaduto. Ricostruito il tutto dai carabinieri, il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero: dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio per quanto riguarda l'attività scolastica, e di interferenze illecite nella vita privata per aver ripreso senza consenso alunni e docenti. Per il primo reato, rischia fino ad un anno di reclusione; più pesante invece il secondo reato che, in caso di condanna, può costare la reclusione da sei mesi a quattro anni.