Entra in chiesa e pretende soldi dal prete, poi tenta di strangolarlo: un arresto a Castellammare Arrestato un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è entrato in chiesa e ha minacciato il prete, pretendendo denaro; al suo rifiuto, ha poi provato a strangolarlo.

A cura di Valerio Papadia

È entrato in una chiesa di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, si è avvicinato al prete e, con minacce e ingiurie, ha preteso che gli consegnasse del denaro; quando il sacerdote si è rifiutato di accondiscendere alla sua richiesta e ha cercato di calmarlo, il malvivente ha tentato di strangolarlo: un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato così dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini sono state portate avanti dai magistrati della Procura della città oplontina e dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e hanno permesso agli inquirenti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato che hanno portato alla scoperta della tentata estorsione ai danni del sacerdote. Entrato in una chiesa della città alle falde del Vesuvio, come appurato dai militari, il 49enne si è avvicinato al prete e ha preteso che gli consegnasse dei soldi; quando il sacerdote ha cercato di riportarlo alla ragione e di calmarlo, il 49enne gli ha stretto le mani intorno al collo e ha tentato di strangolarlo. Al termine dell'attività investigativa e delle formalità di rito, per l'uomo sono scattate le manette: il 49enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Tribunale di Torre Annunziata.