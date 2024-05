video suggerito

Entra in casa e la svaligia, viene scoperto dalla proprietaria e la massacra di botte: arrestato Il malvivente è stato arrestato a circa 5 mesi di distanza dalla rapina, commessa a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, nel dicembre del 2023.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono voluti circa 5 mesi per rintracciare l'autore di una violenta rapina, commessa nel dicembre del 2023 a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: questa mattina, mercoledì 1 maggio, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo per una rapina commessa nella città oplontina il 3 dicembre del 2023.

Le indagini, condotte dai militari e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. L'indagato, la notte del 3 dicembre scorso, travisato da un lenzuolo e da un berretto, approfittando della disattenzione dei proprietari dell'appartamento in questione, che avevano lasciato la chiave nella serratura, si era introdotto nell'abitazione e si era impossessato di denaro contante e di oggetti in oro. Il malvivente, però, era stato scoperto dalla figlia del proprietario e non aveva esitato a colpirla con calci e pugni pur di riuscire a fuggire con la refurtiva.

L'uomo, che deve rispondere di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate, vista la natura particolarmente efferata del crimine e i precedenti specifici, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.