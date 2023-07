Enrico Vanzina al porto di Napoli: “Code per gli imbarchi, caldo, voglia di tornare a Roma” Lo sfogo ironico su Instagram del popolare regista e sceneggiatore cinematografico: “Come dicono a Napoli: E chest’è!'”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sono al porto di Napoli. Temperatura 46 gradi e guardate qui che casino di gente che c'è per imbarcarsi. Mi verrebbe voglia di prendere un bel treno e tornare a Roma. Mamma mia, 46 gradi. Come dicono a Napoli: ‘E chest'è!' Buona giornata a tutti!". È lo sfogo ironico di Enrico Vanzina, 74 anni, che ha pubblicato un video su Instagram.

Il popolare regista e sceneggiatore cinematografico, autore di successi indimenticabili della comicità italiana, come Febbre da cavallo e tutta la saga di Vacanze di Natale, oggi è in città presso il Molo Beverello per partire per l'isola di Ischia, dove siede tra i membri onorari del board dell'Ischia Global Film and Music Festival”, la grande kermesse dedicata al cinema e alla musica, in programma sull'isola verde dal 9 al 16 luglio.

Napoli nella morsa del caldo

La visita nel capoluogo partenopeo, però, è coincisa anche con la fortissima ondata di caldo che si è abbattuta sulla città in questi giorni, che proseguirà fino a mercoledì e temperature sopra i 40 gradi, come spiegato anche dalla Protezione Civile regionale, che ha diramato oggi un avviso di allerta meteo per emergenza caldo, in vigore da domani, sabato 15 luglio, fino a mercoledì 19 luglio. Temperature, si legge nel bollettino, di 7-9 gradi superiori alle medie stagionali, con un tasso di umidità che oscilla tra 70-80%.

Il Molo Beverello recentemente ristrutturato

Il Molo Beverello è stato recentemente ristrutturato e attrezzato per essere più ospitale. Sono state installate delle tende che coprono quasi tutta l’area davanti agli imbarchi e offrono un po’ d’ombra e di riparo alle migliaia di turisti che attendono di imbarcarsi, consentendo loro di proteggersi dal sole nelle ore più calde della giornata. Altri lavori di risistemazione del Beverello sono previsti proprio quest'estate.

Tuttavia, la forte calura di questi giorni e l'assalto dei viaggiatori a traghetti e aliscafi, che si sta registrando in queste ore di picco per le partenze del weekend, stanno comunque creando non pochi disagi ai passeggeri. Lunghe code in attesa, con l'aria arroventata e un forte tasso di umidità che mettono a dura prova la tenuta anche dei più resistenti, e colpiscono in particolare le persone più fragili, come anziani e bambini.