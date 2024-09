video suggerito

Emily Ratajkowski ci ricasca: indossa la maglia del Napoli e fa impazzire i tifosi L’attrice e modella britannica, come aveva già fatto l’anno scorso, è tornata a indossare la maglia del Napoli, pubblicando le foto su Instagram e facendo impazzire i tifosi partenopei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

"Forza Napoli". Cosa ci fanno commenti del genere sotto alle foto di una modella e attrice britannica, seppure famosa in tutto il mondo, come Emily Ratajkowski? La risposta sta nelle foto stesse: sì perché la 33enne ci è ricascata e ha indossato nuovamente la maglietta del Napoli – così come aveva già fatto lo scorso anno – mandando in visibilio i tifosi partenopei, che hanno commentato gli scatti pubblicati su Instagram dall'attrice e modella (la didascalia recita "doing laundry", ovvero "facendo il bucato", ndr) inneggiando, appunto, alla squadra calcistica azzurra.

La maglietta indossata per l'occasione da Emily Ratajkowski sembra proprio quella, senza maniche e anche un po' rovinato, sfoggiata già l'anno scorso. In quella occasione, sempre su Instagram ma nelle stories, la modella e attrice britannica aveva indossato quella che sembrerebbe essere l'identica maglia e aveva scritto: "Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli". La 33enne si è sempre professata appassionata di sport e, in particolare, di calcio italiano: oltre alla maglia del Napoli, infatti, già in passato si era mostrata sui social sia con la divisa della Roma sia con quella della Juventus.