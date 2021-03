Troppi contagi a Torre Annunziata, e il sindaco Vincenzo Ascione corre ai ripari: la città torna a blindarsi in una sorta di mini-lockdown fino al 15 marzo. Già pubblicata un'ordinanza che, di fatto, restringe ulteriormente le libertà cittadine, ma misura ritenuta necessaria visto l'aumento dei contagi nella città oplontina. Solo nelle ultime 24 ore, sono stati 40 i nuovi di contagio da Coronavirus su 337 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale così all'11,86%, in crescita di pari passo con la media regionale (12,96%) ed entrambe nettamente più alte della media nazionale (circa il 7%).

Sono così 793 i cittadini di Torre Annunziata positivi al Coronavirus, di cui 41 con la variante inglese. In totale, sono stati 3.534 i casi positivi da inizio pandemia, con 56 morti e 2.685 guarigioni. Troppi per non correre ai ripari, soprattutto per la variante inglese. E così è arrivata l'ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione (disponibile integralmente qui), che in pratica chiude al pubblico le principali strade cittadine e la villa comunale, restringe ulteriormente le regole per gli esercizi commerciali aperti, oltre a ribadire l'obbligo della misurazione della temperatura e le mascherine obbligatorie in tutto il territorio comunale, sia al chiuso sia all'aperto. Questo il riepilogo delle misure annunciate da Ascione: