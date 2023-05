Elezioni Torre del Greco: FdI nega appoggio a Borriello, sotto processo per corruzione Per il ballottaggio a Torre del Greco Ciro Borriello non sarà sostenuto da Fratelli d’Italia: ha pesato il processo per corruzione in corso contro l’ex sindaco.

A cura di Nico Falco

Fratelli d'Italia non sosterrà la candidatura di Ciro Borriello a sindaco di Torre del Greco (Napoli), in quanto, come già anticipato dai vertici nazionali, "è stata ritenuta inopportuna". Lo ha spiegato Gianni Pinto, delegato agli enti locali del circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni. A pesare su questa decisione sarebbe stato il processo che vede coinvolto l'ex primo cittadino del comune del Napoletano, accusato di avere intascato delle tangenti per pilotare l'aggiudicazione degli appalti per la gestione rifiuti.

Borriello era stato sindaco di Torre del Greco per due volte, dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2017, il secondo mandato si interruppe proprio per l'arresto. Nella tornata elettorale l'ex primo cittadino è contrapposto all'avvocato Luigi Mennella, espressione del centrosinistra; il ballottaggio è in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. Pinto, insieme ad altri iscritti tra i quali il responsabile del settore giustizia anche se dimissionario Francesco Vitiello e l'ex vicesindaco Michele Maglione, ha convocato una conferenza stampa per illustrare la posizione del partito; assenti Luca Alini e Salvatore Quirino, rispettivamente coordinatore cittadino e coordinatore del Miglio d'Oro, candidati non eletti al primo turno delle comunali proprio con Borriello.

Ha spiegato Gianni Pinto:

Le candidature di amici e dirigenti locali hanno ingenerato un equivoco circa un ‘sostegno latente' che il partito non ha autorizzato, tanto che per espressa volontà è stato negato il simbolo a Borriello. La correttezza avrebbe voluto che, ove tale indirizzo non fosse condiviso, eventuali candidature fossero precedute dalle dimissioni da incarichi di partito.

In questa tornata elettorale, sostanzialmente, Fratelli d'Italia non sarà presente: Borriello risulta come candidato non del centrodestra, ma di liste civiche e di Forza Italia, e l'ipotesi di presentare un proprio candidato è tramontata per la mancanza di adesioni. Concludono i partecipanti alla conferenza: