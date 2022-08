Elezioni Politiche 2022, i candidati del Pd alla Camera e al Senato in Campania Per il centrosinistra corrono tre ministri: Dario Franceschini, Roberto Speranza e Luigi Di Maio. In campo anche Susanna Camusso e Ilaria Cucchi.

Ilaria Cucchi (a sinistra) e Susanna Camusso (a destra)

Tre ministri del Governo Draghi in lizza in Campania per il centrosinistra alle Elezioni Politiche 2022 del 25 settembre prossimo. Si tratta di Dario Franceschini (Cultura), Roberto Speranza (Salute) e Luigi Di Maio (Esteri). Ma in campo ci sono anche l'ex segretaria della Cgil Susanna Camusso e l'attivista Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, capolista al Senato per la lista Europa Verde-Sinistra Italiana nel collegio plurinominale Campania 01. Candidata nel collegio Campania 1-01 in terza posizione anche Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, giovane ferito da coetanei nel 2017 a Napoli, e fondatrice dell'associazione Artur.

L'ex ministro Spadafora a Casoria. Europa Verde punta su Zabatta

Nella coalizione del centrosinistra spiccano i nomi di Luigi Di Maio (Insieme per il Futuro), come detto, candidato all'uninominale alla Camera nel collegio U02 Napoli: Quartiere 19-Fuorigrotta, dell'ex ministro Vincenzo Spadafora (Insieme per il Futuro) candidato che si presenta nel collegio U04 Casoria, Fiorella Zabatta, presidente di Europa Verde, candidata all'uninominale alla Camera U01 Giugliano in Campania e di Fabrizio Ferrandelli (+Europa) candidato all'uninominale alla Camera nel collegio U03 Napoli Quartiere 7-San Carlo all'Arena.

I candidati del centrosinistra alla Camera in Campania

Di seguito i candidati del centrosinistra alla Camera, salvo modifiche dell'ultimo minuto.

Campania 1

Collegio Plurinominale Pl01

Roberto Speranza Loredana Raia Raffaele Topo Maria Rosaria Genovese

Campania 01 Pl01 uninominale

Fiorella Zabatta (presidente di Europa Verde) U01 Giugliano in Campania Luigi Di Maio (Insieme per il Futuro) U02 Napoli: Quartiere 19-Fuorigrotta Fabrizio Ferrandelli (+Europa) U03 Napoli Quartiere 7-San Carlo all'Arena

Campania 01 plurinominale Pl02

Marco Sarracino Loredana Raia Raffaele Topo Antonella Ciaramella

Campania 01 Pl 02 Uninominali

Vincenzo Spadafora (Insieme per il Futuro) U04 Casoria Paolo Siani UO5 Acerra Peluso Enzo U06 Somma Vesuviana Sandro Ruotolo U07 Torre del Greco

Campania 2

Plurinominale Pl 01

Stefano Graziano Angela Ianaro Erasmo Mortaruolo Antonella Pepe

Campania 2 Pl 01 Uninominale

Santagata Vincenzo U01 Aversa Trovato Francesca U02 Caserta Antonella Pepe U03 Benevento

Campania 2 plurinominale Pl 02

Piero De Luca Rosa D’amelio Nunzio Senatore Caterina Lengua

Campania 2 Pl 02 Uninominale

Maurizio Petracca U04 Avellino Paola Lanzaro U05 Scafati Fulvio Bonavitacola U06 Salerno Luca Cascone U07 Eboli

I candidati del centrosinistra al Senato in Campania

Di seguito i candidati del centrosinistra al Senato, salvo modifiche dell'ultimo minuto.

Collegi plurinominali:

Campania – P01

Dario Franceschini Valeria Valente Filippo Sensi Giuliana Di fiore

Campania – P02

Camusso Susanna Valiante Gianfranco Eva Avossa Andrea Boccagna

Collegi Uninominali:

Campania P01

ValenteValente U04 Napoli: quartiere 19-Fuorigrotta Crippa Davide U05 Giugliano in Campania Di Nocera Nora U06 Torre del Greco Leonardo Impegno U07 Acerra

Campania P02