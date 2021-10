Elezioni Napoli, i risultati delle Municipalità: tutte e 10 al centrosinistra Dieci su dieci per l’alleanza Pd-M5S nelle Municipalità di Napoli: per la prima volta, oltre ad una larga maggioranza in consiglio comunale, anche tutte le Municipalità cittadine saranno espressione della coalizione vincente. Al centrosinistra anche le storiche roccaforti del centrodestra di Chiaia e Secondigliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dieci su dieci: per la prima volta dalla loro nascita (2005), tutte le dieci Municipalità di Napoli vanno ad un'unica coalizione, quella del centrosinistra che ha conquistato anche il Comune di Napoli con Gaetano Manfredi. Tutte le dieci municipalità, dunque, vanno alla stessa coalizione, che ha conquistato anche storiche roccaforti del centrodestra, come ad esempio la municipalità di Chiaia-Posillipo. Alcuni dei nuovi presidenti sono anche ex espressioni della passata amministrazione De Magistris. Tutti, comunque, erano candidati nelle fila del centrosinistra.

Nella roccaforte di centrodestra di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, vince Giovanna Mazzone: ex di Forza Italia ed espressione della lista "Azzurri per Napoli" che sosteneva Gaetano Manfredi ed il cui coordinatore, Stanislao Lanzotti, è stato capogruppo di Forza Italia prima di passare con tutto con il centrosinistra. Nella Terza Municipalità, plebiscito per Fabio Greco, esponente storico del Movimento Cinque Stelle che sfonda l'80% delle preferenze. Nella Quarta Municipalità, nuova presidente è Maria Caniglia, eletta nel 2016 al consiglio comunale di Napoli e poi uscita dalla maggioranza, candidatasi poi nel 2020 alle regionali in Campania in una lista a sostegno di Vincenzo De Luca. Plebiscito al Vomero e Arenella per Clementina Cozzolino, sopra il 70% delle preferenze. Alessandro Fucito, già presidente dello scorso consiglio comunale di Napoli e storico esponente della Sinistra napoletana, vince invece nella Sesta Municipalità. Colpo infine di Antonio Troiano che nella Settima Municipalità ha la meglio su Maurizio Moschetti, presidente uscente per il centrodestra.

Questo il riepilogo dei nuovi presidenti di municipalità:

