Elezioni Municipalità I, candidata di Bassolino denuncia: “Minacce di morte ai seggi di piazza Santa Maria Angeli” Fabiana Sciarelli, candidata alla Prima Municipalità (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando) con Antonio Bassolino, in serata denuncia minacce di morte al seggio di Santa Maria degli Angeli. Sul posto polizia e agenti della Digos.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In serata Fabiana Sciarelli candidata alla presidenza della Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando) con Antonio Bassolino, ha denunciato minacce di morte al seggio di Santa Maria degli Angeli con un post su Facebook: "Piazza Santa Maria degli Angeli .. minacce di morte ai candidati Chi ci aiuta?". Decine i commenti preoccupati. Sul posto la Digos e la polizia di Stato.

Sciarelli è professoressa di Economia e gestione delle imprese all’Università L’Orientale di Napoli, da tempo si occupa di sviluppo del territorio, e da sempre è impegnata in progetti culturali e sociali come "Made in Earth- un sorriso per tutti".