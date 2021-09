Elezioni Comunali Sessa Aurunca 2021, tutte le liste e i candidati Gli abitanti di Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, eleggeranno un nuovo sindaco nelle elezioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Sono in tre a correre per la poltrona da primo cittadino: Lorenzo Di Iorio, sostenuto dal centrosinistra, Antonio Fusco e Silvio Sasso, appoggiati entrambi da liste civiche.

Nei comuni come Sessa Aurunca, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze.

In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 32, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Lorenzo Di Iorio: liste e candidati

Lista "Partito Democratico"

Luciano Di Meo

Ciro Marcigliano

Simona Pollano

Brigida Di Marco

Bruno Ricciardi

Luca Mennillo

Luigi Raffaniello

Cesare Trabucco

Antonio Di Biasio

Sara Palmieri

Vinicio Ferone

Antonino Passaro

Stefania Zazzaro

Annalisa De Civita

Maria Stefania Pellegrino

Anna Gallo

Lista "Azzurra libertà"

Stefania Abbate

Valeria Amato

Giuseppe Cappabianca

Gino Casale

Angela Decempirale

Sandra Di Bello

Emanuela Fasano

Giovanni Fasulo

Dino Fava Passaro

Brenda Rita Ferro

Francesco Grella

Gianluca Leggiero

Beatrice Maiello

Marika Mastantuono

Federica Scarnecchia

Letizia Simoniello

Lista "Alternativa Aurunca"

Carmen Boccino

Francesco Basile

Marco Calenzo

Simona Cepino

Paola Cattolico

Tommaso Di Bernardo

Daniele Di Lorenzo

Maria De Angelis

Alessandro Gaetani

Antonella Garzone

Valentino Maria Gramegna

Noemi Guglietta

Giovanni Lettieri

Marcello Lucciola

Vittoria Riccio

Tiziana Saraniero

Lista "Sessa domani"

Valentina Angelone

Giovanni Benedice

Americo Capizzi

Giuseppe Capobianco

Marco Cupolino

Carmela D’Alessio

Mariclelia Gallina

Angelo Liubrace

Daniele Olibano

Francesco Pepe

Sonia Pezzolo

Roberta Reho

Lucia Sciarretta

Alessandra Severino

Chiara Truglio

Pasquale Zannini

Lista "Moderati per Sessa"

Francesco Gagliardo

Antonio Botrugno

Vito Di Resta

Massimiliano Gatta

Sabrina Izzo

Anna Mastroluca

Agata Marotta

Luigi Mazzullo

Bernardo Passaretta

Giovanna Passaretta

Stefano Perritta

Vincenzo Pezzulo

Katia Pironaggi

Annunziata Quintigliano

Giuseppe Del Corte

Antonio Magri

Lista "Azione civica"

Eduardo Asciolla

Rosa Chiariello

Vincenzo Codella

Dina D’Addeo

Annalisa Di Tuoro

Antonio D’Itri

Franco Lunardo

Eleonora Mascolo

Lucrezia Mignano

Teresa Olirano

Pasquale Pellegrino

Stefano Primato

Assunta Redo

Maria Simoniello

Basilio Vernile

Enzo Vitale

Lista "Democratici e riformisti"

Anna Campanile

Francesco Cresci

Carmine Di Marco

Alessandra Di Pasquale

Lucia Di Ruocco

Francesco Di Toro

Lorenzo Fusco

Eugenio Lucciola

Massimo Matano

Tommaso Murovez

Carmelina Pelosi

Rosita Pollano

Elena Rea

Alessandro Russo

Franco Sessa

Samantha Trani

Lista "Unione civica"

Michela Sciarretta

Ceciia Buonamano

Jessica Migliore

Alessia Zigliotti

Anna Fracasso

Elvira Buonamano

Antonio Matano

Raffaele Eramo

Antono Varone

Guido Di Lorenzo

Antonio Nicoletta

Vincenzo Rossillo

Paolo Fabozzo

Antonio Pagliaro

Giuseppe Delle Donne

Gaetano Passaretta

Silvio Sasso: liste e candidati

Lista "Democrazia Aurunca"

Pina Alfieri

Vincenzo Alfieri

Angelo Barra

Luigi Calenzo

Fabio Capasso

Giuseppe Cardillo

Pasqualino De Luca

Luigi Del Mastro

Lorenza Filantropico

Olga Maione

Roberto Matano

Michela Mirante

Enrico Moroni

Palma Simoniello

Luigi Piazza

Teresa Picazio

Lista "Cambiamo Sessa"

Stefano Alfieri

Laura Ambrogioni

Simeone Capezzuto

Valeria Cherella

Loretta Conte

Noemi Di Marco

John Andres Di Lucchio

Christian Galluccio

Maddalena Imparolato

Maria Izzo

Carlo Loffredo

Annamaria Orabona

Francesco Paolucci

Carmela Riccio

Monica Sessa

Lista "Sessa libera"

Riccardo Zannini

Erika Aldeni

Pasquale Carbonelli

Igino Colisello

Domenico D’Onofrio

Francesco Iacobucci

Antonia Montanaro

Paola Noviello

Patrizia Pirro

Antonio Poccia

Marco Romano

Maria Grazia Salvati

Giorgio Toto

Franco Verde

Stefania Verrillo

Lista "Sasso sindaco"

Concettina Barrea

Alfredo Bovenzi

Salvatore De Vito

Fernanda Fiorillo

Giovanni Izzo

Paola Lavoretano

Maddalena Mastro

Carla Mazzaro

Elena Petteruti

Antonio Romei

Francesco Scarpati

Mario Tranchino

Giovanni Verrengia

Lidia Verrengia

Teresa D’Onorio

Gaetano Mercone

Lista "Terra mia"

Vincenzo Bencivenga

Antonello Casale

Jessica Di Notte

Matteo Fierro

Francesca Fioto

Monica Flibotto

Guido Marino

Gilda Mignano

Naomi Morra

Antonio Passaretta

Assunta Prete

Valentina Quintigliano

Maria Grazia Russo

Massimo Schaivone

Rosanna Valente

Francesca Romano Vertaldi

Lista "Aurunci per sempre"

Mario Casale

Luigi Cassetta

Giuseppina Corbo

Federico De Martino

Anna Maria De Vivo

Carmine Di Mattia

Stefania Di Nardo

Assunta Forgetta

Armando Forte

Milena Forte

Erasmo Guglietta

Christian Mancini

Luigi Pagliaro

Silvia Pasaretti

Daniele Romani

Valerio Tudino

Antonio Fusco: liste e candidati

Lista "Generazione Aurunca"

Alberto Verrengia

Mario Giovanni Truglio

Rita Ardone

Lucio Camerota

Eduardo Di Marco

Lucia Fogetta

Maria Michela Formisano

Valerio Fusco

Paola Laino

Franco Montanaro

Valentina Parlato

Rosaria Rubino

Rosaria Ventullo

Giulia Venturino

Angelo Fava

Veronica Buonamano

Lista "Borghi frazioni e Sessa centro"

Lucia Sullo

Annamaria Antinozzi

Sonya Assel

Martina D’Elia

Immacolata Gallinaro

Rosaria Gallo

Monica Lepore

Tiziana Maffezzoni

Giuseppe Comella

Nicola Confietto

Vincenzo De Civita

Maurizio D’Onofrio

Romualdo Fretuti

Nicola Mezzullo

Edoardo Ruggiero

Mario Serao

Lista "Con voi"

Pietro De Santis

Stanislao Cioffi

Virgilio Forte

Giuseppina Tamburrino

Antonietta Fasano

Albina Rea

Federica Guarino

Antonio Verrengia

Filomena Vitale

Lara Stabile

Lucilio Rizzo

Marion Sorbo

Mariangela Napoletano

Laura Noviello

Emanuela Montanaro

Rossella Anna Cerrito