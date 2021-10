Elezioni Comunali Santa Maria Capua Vetere, eletto sindaco Antonio Mirra Riconfermato il sindaco uscente di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, eletto con il 64,41% dei voti validi. Secondo classificato il candidato Raffaele Aveta, che ha ottenuto il 21,72% delle preferenze. Terza, invece, Mariagabriella Santillo, ferma al 13,87%. L’affluenza nel comune in provincia di Caserta è stata pari al 69,97%

Niente turno di ballottaggio a Santa Maria Capua Vetere, comune di più di 32mila abitanti in provincia di Caserta. Le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, infatti, si sono concluse, dopo lo scrutinio di tutte le 34 sezioni, con la riconferma a Palazzo Lucarelli di Antonio Mirra, già sindaco uscente di centrosinistra della città. Mirra, sostenuto da sette liste, tra cui quella del Partito Democratico, è riuscito ad ottenere il 64,41% dei voti validi, chiudendo la partita al primo turno. Il secondo classificato è Raffaele Avete, supportato da cinque liste, tra cui quella del Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 21,72% delle preferenze. Segue, la candidata di centrodestra Mariagabriella Santillo, che ha sfidato gli altri aspiranti primi cittadini con il supporto di cinque liste, tra cui quella di Forza Italia e Fratelli d'Italia e che ha ottenuto il 13,87%. L'affluenza alle urne nel comune in provincia di Caserta è stata del 69,97%. Questo significa che dei 27.082 aventi diritto al voto, 18.950 hanno deciso di esercitarlo recandosi alle urne per esprimere la propria preferenza.

Risultati elezioni Santa Maria Capua Vetere, gli eletti nelle liste di Mirra

Le liste della coalizione a sostegno del neo eletto sindaco hanno raccolto un totale di preferenze pari al 73,25%. Nello specifico, la lista "Mirra 2021" ha guadagnato il 24,15%, conquistando 6 seggi, i "Socialisti e riformisti" sono arrivati al 16,22% ottenendo 4 seggi, "Area Popolare" con il 10,39% dei voti ha guadagnato 3 seggi, i "Moderati per Santa Maria Capua Vetere" hanno ottenuto il 9,23% incassato 2 seggi, la lista del Partito Democratico ha raggiunto il 6,92% portandosi a casa 2 seggi, "Noi Campani" con il 5,63% delle preferenza ha ottenuto 1 seggio, mentre "Leoni d'Italia", con l'appena 0,72% rimane fuori dal consiglio comunale.

Mirra 2021

Carmen Carrillo

Danilo Feola

Edda De Iasio

Davide Fumante

Enrico Di Rienzo

Luigi Simonelli

Socialisti e riformisti

Gaetano Di Monaco

Giuseppe Napolitano

Carlo Russo

Anna Sepolvere

Area Popolare

Paolo De Riso

Alessandro Maffei

Giuseppe Di Monaco

Moderati per Santa Maria Capua Vetere

Gerardo Capitelli

Anna Maria Ferrierio

Partito Democratico

Francesco Rosario Di Nardo

Pasquale Ciarmiello

Noi Campani

Francesco Petrella

Risultati elezioni Santa Maria Capua Vetere, gli eletti nelle liste di Raffaele Aveta

Le liste della coalizione a supporto del candidato Raffaele Aveta hanno totalizzato il 12,89%. Ad ottenere dei seggi in Consiglio comunale, però, oltre allo stesso candidato sindaco sconfitto Aveta, solo 2 delle 5 liste in corsa: quella del Movimento 5 Stelle, che con il 4,97% delle preferenze ha ottenuto 1 seggio e la lista "Europa Verde-Movimento Civico Sammaritano", che con il 3,11% dei voti ha ottenuto 1 seggio. "Liberi per SMCV", "Partito Animalista" e "Sud x l'Italia", hanno totalizzato, rispettivamente, il 2,96%, l'1,51% e lo 0,35% dei voti, non portando a casa alcun seggio.

Movimento 5 Stelle

Danilo Talento

Europa Verde-Movimento Civico Sammaritano

Italo Crisileo

Gli eletti nelle liste di Mariagabriella Santillo

Oltre alla candidata a sindaco del centrodestra, Mariagabriella Santillo, che porta a casa 1 seggio, conquista 2 posti in Consiglio comunale anche la lista di Fratelli d'Italia, che ha ottenuto il 7,71% delle preferenze. "Adesso", "Forza Italia", "È ora di Cambiare Smcv" e "Salviamo SMCV" non hanno ottenuto alcun seggio, totalizzando, rispettivamente, il 3,75%, l'1,40%, lo 0,97%, lo 0,03% dei voti validi. In totale, la coalizione di liste a supporto della candidata Santillo ha ottenuto il 13,86% delle preferenze.

Fratelli d'Italia

Rosario Graziano

Luigi Pardi