Elezioni Comunali Napoli 2021, sconti su treni e aerei per chi vota Agevolazioni per treni, aerei, trasporto marittimo: si avvicinano le elezioni amministrative, tra cui quelle comunali di Napoli. Ed anche nel capoluogo partenopeo c’è chi deve viaggiare da fuori città e da fuori regione: Trenitalia, Italo, Alitalia e le compagnie di trasporto marittimo hanno previsto tariffe ad hoc per chi deve spostarsi da e verso il proprio seggio elettorale.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2021, che vedranno il rinnovo (tra gli altri) della Giunta comunale di Napoli e dunque del nuovo sindaco, dopo il decennio guidato da Luigi De Magistris. Per l'occasione, previste anche tariffe agevolate per chi deve raggiungere il proprio seggio elettorale provenendo da fuori città o da fuori regione. Agevolazioni per i treni (dal 60% al 70%), ma anche per i biglietti aerei e per i trasporti via mare. Tutti indicati nelle circolari ministeriali pubblicate in queste ore.

Le agevolazioni per i trasporti in treno

Sia Trenitalia che Italo prevedono tariffe agevolate per gli spostamenti da e verso il proprio seggio elettorale. Nel dettaglio, Trenitalia prevede riduzioni del 60% sulle tariffe regionali e del 70% su quelle nazionali (compresi Alta Velocità Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte). L'intervallo di emissione dei biglietti ridotti oscilla tra il 24 settembre (per il viaggio d'andata) ed il 14 ottobre (per quello di ritorno). Previsto anche un ulteriore intervallo in caso di ballottaggio: dall'8 al 28 ottobre (rispettivamente per l'andata e per il ritorno). Analogamente, Italo prevede una riduzione del 60% su tutto il territorio nazionale. L'intervallo dei viaggi deve comprendere il 24 settembre (per il viaggio d'andata) ed il 14 ottobre 2021 (quello di ritorno). In entrambi i casi servirà portare con sé la propria tessera elettorale che, al ritorno, va mostrata con il timbro elettorale.

Le agevolazioni per i trasporti in aereo

Per chi dovrà spostarsi in aereo, Alitalia applicherà uno sconto su un biglietto andata e ritorno per chi dovrà raggiungere il proprio seggio elettorale. Lo sconto è pari a 40 euro sulla tariffa (escluse tasse e supplementi) qualora il biglietto sia superiore ai 40 euro stessi. Si potrà acquistare il biglietto a prezzo ridotto solo fino al 3 ottobre, mentre i viaggi dovranno effettuarsi dal 30 settembre quello d'andata e non oltre il 7 ottobre quello di ritorno. In entrambi i viaggi andrà esibita la tessera elettorale: al ritorno, dovrà essere stata timbrata per dimostrare di essersi recati al seggio. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Alitalia.

Le agevolazioni per i trasporti via mare

Per i residenti nelle isole del Golfo, è prevista un'agevolazione specifica: tramite una convenzione avallata dal Governo, le società di trasporto marittimo applicheranno una tariffa agevolata del 60% per chi deve spostarsi dalle isole al continente e viceversa per poter votare. In caso di elettori già in possesso della "tariffa residenti", verrà applicata quest'ultima a meno che non sia più vantaggiosa l'altra. Anche in questo caso bisognerà munirsi di tessera elettorale che, al ritorno, andrà mostrata regolarmente timbrata al seggio.