Elezioni comunali in Campania 2024, affluenza al 55,64% alle 19 del 9 giugno Alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, l’affluenza alle urne in Campania per le elezioni comunali è del 55,64%. Le urne sono aperte fino alle ore 23. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Mancano poche ore alla chiusura delle urne per le elezioni comunali 2024 in Campania: si vota, infatti, fino alle ore 23 (fino alla stessa ora si vota anche per le Europee, ndr). Gli ultimi dati sull'affluenza, prima di quelli definitivi, sono aggiornati dunque alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno: in Campania ha votato il 55,64% degli aventi diritto. Nella regione sono 168 le città chiamate ad eleggere il nuovo sindaco e i nuovi rappresentati del Consiglio comunale, distribuite tra le cinque province; tra le grandi città figura soltanto Avellino, che è addirittura capoluogo di provincia.

I dati sull'affluenza alle ore 12 del 9 giugno

Aumenta notevolmente, dunque, l'affluenza al voto per queste elezioni comunali 2024 in Campania. dal momento che il precedente aggiornamento sull'affluenza alle urne, vale a dire quello delle ore 12 di oggi, 9 giugno, indicava che si era recato a votare il 36,62% degli aventi diritto.

Foto alla scheda elettorale in cabina: tre denunce nel Napoletano

Come spesso, purtroppo, accade durante le elezioni, tre persone sono state denunciate dai carabinieri per aver fotografato la propria scheda elettorale mentre si trovavano in cabina per esprimere il voto: tutte e tre le persone sono state denunciate nella provincia di Napoli, precisamente a Marano di Napoli, Saviano e Carbonara di Nola.