Elezioni Comunali Gragnano 2021: tutti i candidati e le liste Per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, con cui Gragnano eleggerà il suo nuovo sindaco, scendono in campo tre candidati e 16 liste. Oltre al sindaco uscente, Paolo Cimmino, che tenterà di ottenere un secondo mandato, corrono per la poltrona di primo cittadino anche Nello D’Auria e Maria Pia Di Maio.

A cura di Federica Grieco

Gragnano è uno dei 141 Comuni della Campania che il 3 e il 4 ottobre eleggeranno un nuovo sindaco. Gragnano è un Comune con più di 15mila abitanti, quindi, nel caso in cui al primo turno nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, i due sfidanti più votati andranno al ballottaggio il 17 e il 18 ottobre. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, poi, è possibile ricorrere al voto disgiunto e quindi indicare un candidato sindaco e una lista non collegata. Inoltre, nei Comuni con più di 5mila abitanti si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale. Sarà necessario però, in quest'ultimo caso, rispettare la parità di genere, indicando un uomo e una donna.

Nel Comune di Gragnano, ci sono tre aspiranti primi cittadini. Paolo Cimmino, sindaco uscente, corre per ottenere un secondo mandato con sette liste. A sfidarlo Nello D'Auria, ex vicesindaco, candidato con otto liste, e Maria Pia Di Maio sostenuta da una lista.

Paolo Cimmino

Tutti i candidati della lista Udc

Cristina Acampora

Paola Balestrieri

Vincenzo Carfora

Francesco Celona

Maria Rosaria Coticelli

Giuseppe Del Gaudio

Mario Di Nola

Marianna Donnarumma

Angela Elefante

Marianna Elefante

Ferdinando Fontanella

Antonino Gargiulo

Carla Santarpia

Marianna Scarfato

Vincenzo Schettino

Carmine Sicignano

Tutti i candidati della lista Gragnano Libera

Francesco Cesarano

Nicola Colaps

Matteo Coppola

Gaetano D’Aniello

Salvatore De Martino

Carmela Angela Elefante

Annarita Giordano

Nunzia Porzio

Beniamino Primicerio

Antonino Raffone

Teresa Ruocco

Crescenzo Schiavino

Antonio Sicignano

Orsola Somma

Pietro Somma

Annarita Vuolo

Tutti i candidati della lista Cimmino Sindaco

Raffaele Amodio

Filippo Cimmino

Mariano Cuomo

Valeria Di Martino

Antonio D’Arco

Joy Maria D’Orso

Adelaide Esposito

Valentina Gargiulo

Rosa Lebano

Antonio Marinaro

Nicola Nebula

Alessandra Polidori

Rosamaria Sansone

Angela Spina

Giovanni Verdoliva

Barbara Veutro

Tutti i candidati della lista Gragnano Viva

Rosina Abagnale

Teresa Battaglia

Antonella Cannavacciuolo

Gerardo Cascone

Pietro Cavaliere

Angelo Del Sorbo

Catello Di Martino

Antonio Di Vuolo

Angela Gallo

Vincenzo Iadicicco

Francesco Pio Manfredonia

Valerio Palladio

Massimo Russo

Elisa Sabbatino

Elisabetta Somma

Cinzia Taccone

Tutti i candidati della lista Gragnano Bene Comune

Mariella Bozzaotre

Alfonso Coppola

Antonella D’Apice

Giovanni De Simone

Giuseppe Del Sorbo

Gerardo Elefante

Luca Gioacchino Graziuso

Francesco Guarino

Mario Imperato

Daniela Liccardo

Salvatore Piccolo

Rachele Pulzella

Salvatore Rocco

Bianca Maria Rossetti (detta Bianca)

Giovanni di Dio Russo

Nunzianna Spano

Tutti i candidati della lista Forza Gragnano

Gerardo Maddaloni

Anna Caso

Florinda Caiazzo (detta Di Vuolo)

Alfonso Cesarano

Chiara D’Agostino

Angela Di Ruocco

Marcello Gentile

Elvira Ingenito

Giuseppe Maresca (detto Pippo)

Alfonso Muollo

Maria Parmentola

Enrico Perrelli

Carmine Mincione

Maria D’Amora

Paolina Sabatino

Loredana Russo

Tutti i candidati della lista Uniti per Gragnano

Antonio De Angelis

Maria Fontanella

Paolo Notomista

Teresa Di Martino

Francesco Vicedomini

Tiziana Graves

Giuseppina Di Marino

Vincenzo Esposito

Alessia Amitrano

Vincenzo Cuomo

Ciro Svato

Michele Scarfato

Salvatore Solimene

Pasquale Cavaliere

Mariarosaria Greco

Francesco Balestrieri

Nello D'Auria

Tutti i candidati della lista D'Auria Sindaco

Francesco Scala

Vincenzo Abagnale

Virginia Catalani

Fiorenza Di Martino

Stefania Dilengite Tizzani

Alfonso Elefante

Alessia Gargiulo

Tomaso Giordano

Pasqualina Inserra

Mario Malafronte

Ciretta Malafronte

Giacomo Roseo

Marianna Santarpia

Armando Vetrò

Regina Nicoletta Viesti

Emma Vitiello

Tutti i candidati della lista Officina Futuro

Raffaele Attanasio

Giuseppina Cascone

Donatella D’Apuzzo

Maria Di Leo

Rosario Di Martino

Anna Esposito

Raffaele Gargiulo

Giuseppe Inghilterra

Rosa Iovino (detta Rossella)

Carmela Manna

Maria Ottone

Paolo Ruocco

Francesco Paolo Sabbatino

Ciro Schettino

Vincenzo Stile

Fioravante Talente

Tutti i candidati della lista Gragnano Hub

Luca De Riso

Rita Alfano

Valentina Avella

Enrico Cassese

Mauro Cavaliere

Antonio Cesarano

Pasquale Chierchia

Antonio D’aniello

Raffaella D’Auria (detta Lella)

Carmela Elefante

Edgardo Esposito

Giuseppina Fontanella (detta Giusy)

Ciro Malafronte

Anna Mascolo

Mario Sabbia

Antonio Scala (detto Sabatino)

Tutti i candidati della lista Oltre

Filomena Di Maio

Arturo Abagnale

Aniello Cascone

Anna Cerchia

Michele Cimmino

Michele Cuomo

Simona D’aniello

Raffaella Farricelli

Maria Fontanella

Annarita Giordano

Savino Martone

Carmela Sabbatino

Matteo Sarcinelli

Vincenzo Scarfato

Eleonora Vitiello

Bartolomeo Buonomo

Tutti i candidati della lista Gragnano Popolare 2021

Giovanni Sorrentino

Maria Rosa Abagnale

Emma Acampora

Sebastiano Alfano

Francesco Chiaramonte

Alessandro Chierchia

Pasquale Criscuolo

Anna Del Sorbo

Luigi Gargiulo

Vincenzo Gentile

Fabio Lerusce

Alfonsina Longobardi

Lucia Sabatino

Vittorio Sicignano

Mariagrazia Storzillo

Andrea Vitolo

Tutti i candidati della lista Liberi e Forti per Gragnano

Vincenzo Liberato Calabrese

Gianluca Cavaliere

Aniello D’Auria

Eduardo De Rosa

Monica Di Maio

Maria Di Martino

Giuseppe Esposito

Andrea Gaudino

Carmela Langellotti

Mario Lauritano

Maria Grazia Liguori

Simona Parisi

Giuseppe Passaro

Mariella Preziosi

Vincenzo Ruggiero

Matilde Somma

Tutti i candidati della lista Cambiamo! Gragnano

Catello Scotognella

Antonella Cascone

Annamaria Coppola

Giovanni Dammora

Fernando Donnarumma

Nicola Ferraioli

Antonio Gargiulo

Palma Carmela Gargiulo

Anna Giordano

Annunziata Iovino

Marisa Mascolo

Ida Paolini

Antonio Pepe

Giuseppina Sabatino

Anna Vicedomini

Maria Vicedomini

Tutti i candidati della lista Insieme Democratica

Salvatore Castrignano

Elisabetta Attianese

Federica Balestrieri

Antonino Brevetto

Valentina Anna Coticelli

Luigi D’Amora

Silvio De Rosa

Marisabel Galizia

Giuseppe Gargiulo

Gaetano Manzo

Graziano Marinaro

Sabato Francesco Junior Marullo

Baldassarre Scarfato

Emilia Sicignano

Aniello Torta

Iolanda Sabbatino

Maria Pia Di Maio

Tutti i candidati della lista Europa Verde-Verdi

Elena Marini

Antonino Longobardi

Simona Ferraro

Assunta Iovino

Domenico Giordano

Lucia Cosenza

Anna Cannavacciuolo

Gaetano Raffone

Tonia Esposito

Catello Romano

Francesca Nastro