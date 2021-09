Elezioni Comunali Frattaminore 2021: tutti i candidati e le liste Tre candidati si sfideranno per la nomina di sindaco del Comune di Frattamaggiore, dove i cittadini saranno chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre. Tenta un secondo mandato il sindaco uscente Giuseppe Bencivenga, che scende in campo con cinque liste, sfidato da Vincenzo Caso e Primo Cinquegrana.

A cura di Federica Grieco

I cittadini di Frattaminore si recheranno alle urne il 3 e il 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco. Si tratta di un Comune con più di 15mila abitanti, per cui, se al primo turno nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, i due candidati più votati si sfideranno al ballottaggio, che eventualmente si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. È ammesso il voto disgiunto per questo tipo di Comuni, questo significa che sarà possibile tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. Trattandosi di un Comune con più di 5mila abitanti, sarà possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, ma sarà obbligatorio rispettare la parità di genere.

Nel Comune di Frattamaggiore, gli sfidanti candidati sindaci sono tre. Giuseppe Bencivenga, sindaco uscente, che tenta di ottenere un secondo mandato a primo cittadino. È sostenuto da cinque liste, due delle quali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A sfidare il sindaco uscente: Vincenzo Caso, anch'egli sostenuto da cinque liste, e Primo Cinquegrana, che scende in campo con una lista, quella di Fratelli d'Italia.

Giuseppe Bencivenga

Tutti i candidati della lista Partito Democratico

Maurizio Barbato

Clemente Capasso

Vittorio Cascella

Orlando Communara

Anna Crispino

Florinda Del Prete

Davide Di Chiara

Luigi Garofalo

Alfonso Guida

Donato Lavino

Antonella Lettera

Elisabetta Luongo

Raffaella Molinaro

Salvatore Persico

Michela Denise Simonetti

Marco Volpicella

Tutti i candidati della lista Partito Socialista Italiano

Filomena Crispino

Giovanni Cristofaro

Maurizio D’Ambrosio

Vincenzo Fausto

Vincenza Morra

Annamaria Moscato

Antonella Miscino

Marianna Parolisi

Vincenzo Perrotta (detto Enzo)

Raffaele Pezzella

Raffaele Saviano

Teresa Varavallo (detto Sissi)

Filomena Vergara

Michela Del Prete

Giusy Sorvillo

Mariantonietta Anatriello

Tutti i candidati della lista Europa Verde

Biagio Franzese (detto Biagio)

Immacolata Assunta Liotti (detta Conny)

Antonio Galiero

Luigi Palladino

Ilaria Scatozzi

Rocco Capasso

Elisabetta D’Angelo

Mario Anatriello

Martina Orefice

Michelino Farina

Marco Costanzo

Davide Del Prete

Gilda De Crescenzo

Mariagiovanna De Leo

Domenico Palmieri

Valentina Miraglia

Tutti i candidati del Movimento 5 Stelle

Rocco Anatriello

Angela Perrotta

Domenico Angelino

Federica Aversano

Fiorella Cirillo

Giovanni Costanzo

Mariapia Costanzo

Gianluigi Crispino

Annamaria D’Andrea

Antimo Del Prete

Federica Del Prete

Mariapia Girardi

Antonietta Graziano

Vincenzo Guarino

Donato Lavino

Roberta Liverani

Tutti i candidati della lista Insieme per Frattaminore con Bencivenga Sindaco

Valentina Barbato

Raffaella Capasso

Annunziata Cavaliere

Pietro D’Ambrosio

Marco Di Dio

Gennaro Di Lorenzo

Margherita Fabbricatore

Angelo Graziano

Immacolata Lavino

Luigia Liguori

Eugenio Pagano

Mariagrazia Parolisi

Salvatore Perrotta

Agata Scarano

Paolo Vitale

Maria Michela Giallaurito

Vincenzo Caso

Tutti i candidati della lista Movimento Democratico

Tammaro Carmelo D’Angelo

Mariarca Basciano

Sandra Bellotta

Adele Capone

Pasquale Crispino

Maddalena Del Prete

Francesca Garofalo

Gennaro Grieco

Aniello Lisbino

Maria Lucaioli

Simeone Parolisi

Girolamo Peloso

Antonio Quadrante

Pasquale Silvestre

Patrizia Vitale

Giuseppina Volpicelli

Tutti i candidati della lista Frattaminore al centro con Caso Sindaco

Antonio Luongo

Vito Cannillo

Ilaria Carluccini

Giuseppina Volpicelli

Amalia Di Lorenzo

Angela Cesaro

Elisa Landolfo

Monica Petrillo

Salvatore Pellino

Stefano Amoroso

Margherita Belardo

Simone Cirillo

Vincenzo Costanzo

Marianna Lupoli

Domenico Errichiello

Giovanni Onofri

Tutti i candidati della lista Fare Democratico Caso Sindaco

Filomena Scatozza

Salvatore Cimmino

Maria Grazia Capasso

Enza Pezzella

Filomena Velotti

Raffaele Zini

Mariano Mormile

Diamante Mele

Carminantonio Rossi

Raffaele Pezone

Francesco D’Agostino

Angela Russo

Emanuele Torica

Maria Dell’Aversano

Angelo Di Lorenzo

Attilio Del Prete

Tutti i candidati della lista Ritorna il sole con Caso Sindaco

Antonio Caso

Domenico D’Angelo

Raffaella Volpicelli

Antonio Costanzo

Pasqualino Del Prete

Marianna Colonna

Elisa Moscato

Luigina Romaniello

Anna Galdieri

Sefora Riflettivo

Luisa Silvestre

Domenico Pellino

Anna Minichino

Orsola Fabiana Patricelli

Cristina Ferrone

Roberto Del Prete

Tutti i candidati della lista Frattaminore sociale – Dignità, legalità, trasparenza

Gaetana Liguori (detta Tania)

Antonio Lisbino

Antonio Crispino

Vincenzo Monte

Giuseppe Mascolo

Andrea Lucariello

Antonio Orazio

Stefano Dell’Aversana

Nicola Russo

Cosimo Sangiuolo

Raffaella D’Ambrosio

Giovanna Del Prete

Luisa Pellecchia

Giovanna Parolisi

Francesca Cimmino

Salvatore D’Ambrosio

Primo Cinquegrana

Tutti i candidati della lista Fratelli d'Italia

Fortuna Solombrino

Silvana Cesaro

Maria Del Prete

Maria Mele

Carmela lanieri

Gianluca Barra

Umberto D’Agostino

Nino Di Guglielmo

Pino Del Prete

Luigi Gaudino

Michele Pellino

Carmine Russo

Cecilia Mormile