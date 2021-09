Elezioni Comunali Brusciano 2021, le liste dell’unico candidato sindaco A Brusciano, un solo candidato sindaco ha presentato per tempo la sua documentazione in Comune: è Giacomo Romano a cui, per essere eletto, basterà raggiungere il quorum. In panchina la coalizione di centrosinistra ed esclusa, per aver consegnato le liste oltre il termine di scadenza, quella dell’uscente primo cittadino, Giuseppe Montanile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Brusciano ha un solo candidato sindaco, l'unico a consegnare per tempo la sua documentazione: è l’avvocato Giacomo Romano. Fuori dai giochi la coalizione di centrosinistra e quella del sindaco uscente, Giuseppe Montanile che, arrivato in comune in ritardo, non ha potuto presentare le sue liste.

Salvo ricorsi, i bruscianesi avranno un solo candidato sindaco da votare; per essere eletto, a Romano basterà raggiungere il quorum degli elettori alle urne.

La legge elettorale

Nei comuni come Brusciano, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze.

In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 32, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Giacomo Romano: liste e candidati

Lista "Brusciano protagonista"

Giovanni Auriemma

Concetta Addeo (Concita)

Annunziata Amato(Nunzia)

Pietro Basile

Mariarita Capasso (Rita)

Giuseppe Criscuolo

Gennaro Di Maio

Alberto Di Maiolo

Ilaria Esposito

Gennaro Fiore

Salvatore Maritato

Carmine Mazzariello

Antonia Anna Mocerino (Tonia)

Maddalena Pastena

Francesco Rino Terracciano

Pasquale Turboli

Lista "Noi campani"

Sisto Buonaura

Maria Rosaria Almanza

Giosi Emanuele

Amoroso Vittorio

Angelillo Rosa

Caiazzo Cristina

Calabrese Luigi

Cimitile Ciro

D’Amato Domenico

Di Maio Mario

Fadanello Giuseppina

Fausto Mario

Franco Felicetta

Frattini Enza Roberta (Enza)

Lucrezio Antonio

Perez Salvatore Troiano

Lista "Lista del cuore"

Nicola Di Maio

Domanico Castaldo

Giovanna Coppola

Nicola D’Amato

Francesco D’Amore

Vincenzo D’Angelo Concetta (Titti)

Filetti Ciro

Guadagno Salvatore

Iazzetta Sonia

Marigliano Stella

Napolitano Mario

Parrella Antonio

Terracciano Mirko

Todisco Roberta

Velleca Maria

Elisabetta Spera

Lista "Fronte comune"

Nicola Braccolino

Luisa Canonico

Felicetta Castaldo

Giuseppina Ciccarelli

Nicola Del Giudice

Annunziata Di Maio

Lucia Esposito

Domenico Maione

Francesca Mariani

Letizia Mascolo

Vincenzo Maugeri

Antonio Meoli

Giuseppina Moccia

Massimo Morelli

Carmela Nappo

Luigi Cice