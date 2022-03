Elezioni Città Metropolitana di Napoli 2022, i risultati e gli eletti in consiglio Eletti i 24 consiglieri metropolitani di Napoli. Affluenza al 96,85% con 1.446 votanti sui 1.493 aventi diritto. Il consiglio resterà in carica fino al 2027.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Eletto il nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli: dopo le votazioni che si sono chiuse ieri domenica 13 marzo alle 22, quest'oggi si è proceduto allo spoglio per assegnare i 24 seggi che andranno a comporre il nuovo consiglio Metropolitano che durerà cinque anni.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli

Questi i 24 consiglieri metropolitani eletti (in attesa di proclamazione ufficiale), che con il sindaco metropolitano formano la Città Metropolitana di Napoli (ex Provincia):

LISTA N. 1 – Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

GIUSEPPE NOCERINO – Consigliere Comune di Somma Vesuviana

LISTA N. 2 – Forza Italia

MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Comune di Casalnuovo SALVATORE GUANGI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 3 – Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana

GIUSEPPE CIRILLO – Sindaco di Cardito CARMINE LO SAPIO – Sindaco di Pompei ANTONIO SABINO – Sindaco di Quarto GIUSEPPE BENCIVENGA – Sindaco di Frattaminore MARCO DEL PRETE – Sindaco di Frattamaggiore LUCIANO BORRELLI – Consigliere Comune di Calvizzano GIUSEPPE TITO – Sindaco di Meta

LISTA N. 5 – Grande Napoli

LUIGI GRIMALDI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 6 – Napoli Metropolitana

DIONIGI GAUDIOSO – Sindaco di Barano d’Ischia ILARIA ABAGNALE – Sindaco di Sant’Antonio Abate SERGIO COLELLA – Consigliere Comune di Napoli ANTONIO CAIAZZO – Consigliere Comune di Afragola FELICE SORRENTINO – Consigliere Comune di Poggiomarino GIUSEPPE SOMMESE – Consigliere Comune di Somma Vesuviana ROSARIO ANDREOZZI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 7 – Progresso e Legalità con Catello Maresca

VINCENZO CIRILLO – Consigliere Comune di Trecase

LISTA N. 9 – Lega – Con Salvini

DOMENICO ESPOSITO ALAIA – Consigliere Comune di Castello di Cisterna

LISTA N. 10 – I Territori in Azione

DOMENICO MARRAZZO – Consigliere Comune di Qualiano

LISTA N. 11 – Territori in Movimento

SALVATORE CIOFFI – Consigliere Comune di Pomigliano d’Arco SALVATORE FLOCCO – Consigliere Comune di Napoli SALVATORE PEZZELLA – Consigliere Comune di Giugliano in Campania

Affluenza finale al 96,85%

Alle 22 di domenica 13 marzo, chiusura dei seggi, hanno votato 1.446 dei 1.493 aventi diritto, pari al 96,85% del totale. Lo scrutinio è iniziato invece alle 8 del mattino di oggi lunedì 14 marzo, con la proclamazione degli eletti che è avvenuta come di consueto in meno di 24 ore dalla chiusura dei seggi. Ad essere eletti sono stati i 24 consiglieri della Città Metropolitana che assieme al Sindaco Metropolitano (quest'ultimo non viene eletto in quanto la sua carica coincide con quella di sindaco di Napoli) formano il Consiglio Metropolitano vero e proprio, organo che dal 1° gennaio 2015 anno ha sostituito la Provincia di Napoli. Organo diverso, invece, la Conferenze Metropolitana, formata da tutti i 92 sindaci dei comuni dell'ex provincia di Napoli.

Chi e come si vota per la Città Metropolitana di Napoli

I 1.493 aventi diritto sono tutti i sindaci e i consiglieri dei 92 comuni che formano la Città Metropolitana di Napoli. Si è votato nella sede di piazza Matteotti, già ex sede della Provincia e che oggi ospita la Città Metropolitana. Non tutti i voti, tuttavia, sono uguali: il voto è infatti ponderato in base alla popolazione del comune da cui provengono sindaci e consiglieri elettori. Nel dettaglio: