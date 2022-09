Elezioni 2022, Monica Maisto (Forza Italia): “Bloccare subito i prezzi di bollette e pane” Monica Maisto, imprenditrice e avvocato, candidata alla Camera con il centrodestra alle elezioni politiche 2022 nel collegio uninominale di Casoria.

Intervista a Monica Maisto imprenditrice e avvocato, candidata alla Camera con il centrodestra alle elezioni politiche 2022

A cura di Pierluigi Frattasi

Monica Maisto, candidata con il centrodestra nel Collegio Uninominale di Casoria

“Dobbiamo dare una mano alle famiglie e alle imprese italiane. La crisi economica le sta strangolando. Servono subito aiuti per assumere giovani e un decreto per bloccare l'aumento delle bollette e dei beni di prima necessità, come il pane. Siamo arrivati al punto che una famiglia deve decidere se pagare le bollette o fare la spesa e non è giusto”.

Ne è convinta Monica Maisto, avvocato e imprenditrice, impegnata nel settore sociosanitario e riabilitativo, originaria di Giugliano in Campania. Maisto è candidata con il centrodestra, con Forza Italia, alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Casoria, alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Fondatrice e presidente dell’associazione non profit “Le giraffe”, dal 2015 collabora con la Lega Missionaria Studenti.

Perché ha scelto di candidarsi?

Leggi anche Ignazio La Russa dice che siamo tutti eredi del Duce

“Ho 45 anni – racconta a Fanpage.it – e sono una imprenditrice del settore socio sanitario. Da più di 20 anni mi occupo di categorie svantaggiate, sia nel mio lavoro che volontaria. Sono impegnata in missioni in Italia e all'Estero, in particolare in America centrale. Ho accettato di candidarmi perché so di poter portare al servizio della collettività l’esperienza e la competenza che ho acquisito in questi anni”.

Qual è la sua priorità?

Ogni giorno ho a che fare con le difficoltà delle imprese e con le esigenze degli utenti del sistema sanitario nazionale. So bene quante e quali difficoltà devono affrontare. E mi sono convinta che per affrontare questa crisi economica, il primo passo vada fatto proprio nella loro direzione: tendere una mano alle imprese significa aiutare anche i lavoratori. Oggi le assunzioni sono ferme. Le aziende devono poter contare sulle agevolazioni per creare nuova occupazione.

Cosa propone?

Il centrodestra lo sostiene con forza: va abolito il cuneo fiscale, fino ad arrivare alla detassazione e alla decontribuzione completa. Così non solo si possono assumere i giovani, ma con i soldi risparmiati si possono aumentare gli stipendi di tutti i lavoratori, fermi dal 2011. Le famiglie non ce la fanno ad arrivare a fine mese.

Il caro bollette sta distruggendo le imprese, soprattutto piccole, che si può fare?

Il programma del centrodestra è molto chiaro. Serve un decreto che fermi l'aumento delle bollette, riportando i prezzi a quelli di un paio di anni fa. Creando un fondo monetario finanziato dal sistema bancario, con la garanzia dello Stato, al quale possano attingere le aziende distributrici di energia a tasso zero, in modo da alleggerire gli aumenti all'utenza.

Reddito di cittadinanza sì o no?

Il Reddito di cittadinanza non deve essere abolito, va rimodulato. Va garantito alle persone che ne hanno davvero bisogno perché sono uscite dal mercato lavorativo per malattia o per età. Parliamo di persone adulte o anziane. I giovani, però, vanno sostenuti nella formazione, con percorsi che portino direttamente all'assunzione.

Con la crisi a soffrire di più sono anziani e disabili, che si può fare per loro?

Ogni giorno nel mio lavoro misuro le enormi difficoltà delle famiglie. Votare per il centrodestra significa ottenere l’allineamento alla media europea della spesa pubblica per infanzia e famiglia, poter contare su un Piano di sostegno concreto alle famiglie con disabili a carico, attraverso l'incremento dei livelli essenziali di assistenza sociale. Gli anziani hanno diritto a una vecchiaia serena e la proposta dei mille euro mensili per le pensioni minime può diventare realtà, come la gratuità delle prestazioni odontoiatriche.

Anche il prezzo del pane sta salendo alle stelle?

Vanno abbattuti i costi sui beni di prima necessità, come pane e pasta. Bisogna aiutare le attività per non bloccare la produzione.