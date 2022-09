Elezioni 2022, Giorgia Meloni contestata a Caserta. Lei: “Provocatori”. Venerdì sarà a Bagnoli La leader di Fratelli d’Italia al comizio di Caserta: “Provocatori. Cercano l’incidente, ma il Popolo non è fesso”. La replica dei manifestanti: “Solo ironia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal profilo Fb Giorgia Meloni

Giorgia Meloni contestata a Caserta. Un gruppo di manifestanti si è presentato al comizio in piazza Dante con manifesti che ironizzavano sugli slogan di Fratelli d'Italia. "Nonostante i soliti quattro gatti figli di papà venuti a provocare, una bellissima piazza anche a Caserta", ha commentato poi Meloni su Facebook, aggiungendo: "Evidentemente, qualcuno sta cercando di creare un incidente per poi incolpare Fratelli d’Italia, ma il nostro popolo non è fesso". Ed ha annunciato, poi, la chiusura della campagna elettorale, venerdì prossimo, 23 settembre 2022, all'Arenile di Bagnoli, a Napoli. "Per chi dice che non abbiamo attenzione per il Sud", spiega.

Meloni chiama Lamorgese: "Qualcuno potrebbe innervosirsi"

La leader di Fratelli d'Italia ha poi spiegato in un videomessaggio di aver sentito il ministro degll'Interno Luciana Lamorgese sulla vicenda. "Chi assicura l'ordine pubblico ai miei comizi? – si chiede Meloni nel video – Per la sesta volta in una manifestazione di Fratelli d'Italia ci ritroviamo dei contestatori. Devo capire come funziona l'ordine pubblico. C'è il rischio che qualcuno possa innervosirsi. Stamattina alla fine ho chiamato il ministro Lamorgese. Nessuno ha risposto fin qui alle provocazioni, ma sembra che qualcuno cerchi l'incidente per poi scaricarlo su di noi".

La replica dei contestatori: "Solo ironia da noi"

Circa un centinaio i manifestanti che hanno contestato la Meloni al comizio a Caserta, che hanno poi replicato alla leader di FdI: "Abbiamo dimostrato in modo pacifico, satirico e non offensivo con manifesti appositi su cui abbiamo riportato i nostri diritti e le nostre rivendicazioni. Nonostante la nostra presenza pacifica, nonostante abbiamo evitato assolutamente insulti, alcune persone sono state fisicamente aggredite da alcuni militanti di Fratelli d'Italia".