Elezioni 2022, De Luca a Giorgia Meloni: “Da FdI squadrismo e delinquenza politica” La replica di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone: “È disperato”. Cirielli: “Vive in un mondo tutto suo, scollegato dalla realtà”

A cura di Pierluigi Frattasi

"La Meloni rivendica il suo carattere democratico e la lontananza dal fascismo. Togliamo di mezzo le ideologie. Ma segnaliamo alla Meloni lo squadrismo messo in atto dal suo partito in alcuni territori, con vergognose campagne piene di falsità. A cominciare dalla Sanità. Questa, nei paesi civili, si chiama delinquenza politica". Non usa mezzi termini il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sui social si rivolge alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con parole e toni durissimi nei confronti del suo partito.

Ma con chi ce l'ha il governatore? Secondo indiscrezioni, a far indispettire l'ex sindaco sceriffo sarebbero stati alcuni candidati di FdI che starebbero facendo campagna elettorale dicendo che De Luca vuole chiudere gli ospedali.

La replica di FdI: "È disperato"

La replica di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. Per il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania, "La violenza di De Luca non conosce pari e si permette anche di tacciare di squadrismo gli altri? È disperato perché è a rischio anche la posizione del figlio che pensava di blindare a danno degli altri candidati del PD mandati al massacro. Minacciano querele, attaccano con inaudita violenza politica sui territori ma vedono che non ci intimidiscono. Di civiltà politica possiamo dargli lezioni ma siamo abituati anche a non impressionarci e a rispondere, sempre con la verità".

Mentre il presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, aggiunge: "Oramai De Luca vive in un mondo tutto suo, fatto di comunicati stampa e di slogan televisivi. Il tutto scollegato dalla triste realtà, testimoniata non dagli avversari politici ma dai cittadini vittime delle malasanità". E conclude: "È evidente che ha perso il polso della situazione".