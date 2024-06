Eletto il sindaco del Comune più piccolo d’Italia: è Atrani

video suggerito

È il Comune più piccolo d'Italia: si tratta di Atrani, piccola perla della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno; il minuscolo borgo marinaro che sorge proprio all'ombra di Amalfi conta circa 800 abitanti. Non ci è voluto molto, dunque, per ultimare lo spoglio elettorale nei seggi della cittadina, dove gli aventi diritto al voto sono stati chiamati a eleggere il nuovo sindaco: si tratta di Michele Siravo, appartenente alla lista civica "Atrani Futura", che ha ottenuto il 76,76% delle preferenze, pari a 327 voti. Siravo ha sconfitto la concorrente, Carmela Riccio della lista "Per Atrani", che ha invece ottenuto il 19,95% delle preferenze, vale a dire 85 voti.

Situata, come detto, a due passi da Amalfi (basta imboccare un tunnel per ritrovarsi nella più conosciuta e grande località della Costiera, ndr) Atrani, per la sua posizione e anche per la sua esigua estensione territoriale, è cresciuta all'ombra della "sorella maggiore". Negli ultimi tempi, però, il piccolo borgo ha conosciuto una certa popolarità. Merito, in parte, della caratteristica illuminazione natalizia: i portici che si stagliano sulla piccola spiaggia di Atrani, durante il Natale si colorano suggestivamente, così come le case arroccate sul costone prospiciente il mare. Merito, sicuramente, anche della serie targata Netflix "Ripley", tratta dai romanzi di Patricia Highsmith: parte del racconto è infatti ambientato – ed è stato anche girato – proprio ad Atrani.