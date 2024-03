Eboli, uomo ucciso con una coltellata alla gola dopo una lite con il figlio Un uomo di 76 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola dopo una lite col figlio, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici: carabinieri sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 76 anni è stato ucciso ad Eboli, nel Salernitano: fatale una coltellata alla gola, un unico fendente che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili: l'arma del delitto sarebbe già stata recuperata, si tratterebbe di un coltello da cucina. Al vaglio la posizione del figlio di 47 anni, con il quale pare l'uomo avesse avuto una lite poco prima e che soffrirebbe di problemi psichici.

Dopo l'allarme, sul posto sono giunti a carabinieri ella locale stazione assieme alle ambulanze del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: fatale il colpo alla gola. La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo d'inchiesta, mentre i militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto. Il tutto è avvenuto nella tarda serata: nessuna pista esclusa dai carabinieri, che stanno vagliando ora la posizione del figlio.

(Articolo in aggiornamento)