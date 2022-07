Eav, la denuncia del sindacato: “Treno usato come taxi per una festa privata, si faccia chiarezza” Il Coordinamento aziendale Eav-Usb Trasporti ha denunciato, in una nota, che un treno è stato utilizzato unicamente per prelevare un gruppo di amici e accompagnarli a una festa privata.

A cura di Valerio Papadia

Una denuncia molto grave quella che arriva dal Coordinamento aziendale Eav-Usb Trasporti che, in un comunicato stampa, denuncia che un treno dell'Eav, appunto, è stato utilizzato come fosse un taxi privato per prelevare un gruppo di amici, circa un centinaio di persone, e trasportarli a un evento privato; da quanto si apprende, il trasporto straordinario sarebbe stato organizzato nel pomeriggio di martedì 26 luglio. Nel comunicato diramato dalla sigla sindacale si legge:

È stato predisposto un treno straordinario per accompagnare un centinaio di persone ad una festa privata. Sì, avete capito bene, una festa privata: sembra il compleanno di un rampollo appartenente alla “Napoli bene”. Il treno è partito alle 18.56 da Montesanto, ha effettuato un’unica fermata, al corso Vittorio Emanuele, per far salire gli “invitati” alla festa, che lì si erano dati appuntamento alle 19, ed accompagnarli fino alla fermata Fusaro (direttamente, senza fermate intermedie), dove hanno potuto rumorosamente festeggiare alla Casina vanvitelliana (e qui crediamo che anche il sindaco di Bacoli, così illuminato e trasparente, debba dare qualche spiegazione). Non solo, alle 23 gli invitati hanno ripreso lo stesso treno per essere riaccompagnati al Corso Vittorio Emanuele (e certo, mica li si poteva lasciare a piedi…) e da lì ritornare presso le loro abitazioni

La nota del sindacato, poi, sottolinea che una vicenda del genere dovrebbe suscitare sconcerto e indignazione, soprattutto da parte dell'utenza, che ogni giorno si trova a dover fare i conti con disagi, ritardi e cancellazioni – l'Eav gestisce le linee Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana, che spesso viene indicata come la linea ferroviaria peggiore d'Italia, oltre ad altre linee regionali. Nella nota si legge ancora:

A questo punto ci piacerebbe sapere, a proposito della trasparenza propagandata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che parlò ad inizio mandato dell’amministrazione della cosa pubblica come di una casa di cristallo, quanto è costato effettuare all’EAV questo servizio taxi privato e quanto ha incassato l’azienda. Ma, ammesso e non concesso che l’EAV ci abbia guadagnato dei soldi (e, insistiamo, ci piacerebbe saperlo) la questione assume un aspetto più che politico, etico: è giusto, ci chiediamo, mettersi proni alla volontà di facoltosi e sicuramente influenti cittadini quando per il ruolo specifico di servizio pubblico bisognerebbe fare tutto il possibile per alleviare i disagi dei “normali” cittadini e non distrarsi con simili trastulli? La risposta è ovvia, secondo noi

La nota di Eav sui treni straordinari utilizzati per il trasporto privato

Per la festa privata, come si legge dalla nota di Eav qui sopra, sono stati utilizzati ben quattro treni straordinari. Nella nota si legge che, l'utilizzo dei summenzionati convogli, si rende necessario "per consentire, sulla linea Cumana, il trasferimento, riservato, ad un gruppo di utenti, il 26 luglio 2022".