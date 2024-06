video suggerito

È stato ritrovato Undici, il gatto scomparso al centro storico e cercato per due mesi in tutta Napoli Undici è stato ritrovato dopo due mesi. Ad aprile, infatti, qualcuno lo aveva scambiato per un randagio e lo aveva messo fuori al portone del condominio nel quale viveva con i suoi padroni.

A cura di Valerio Papadia

Proprio quando ormai le speranze si stavano affievolendo, è arrivato il colpo di scena a lieto fine: è stato ritrovato Undici, il gatto scomparso circa due mesi fa in vico Melofioccolo, nella zona di Sedile di Porto, cuore del centro storico di Napoli; qualcuno lo aveva scambiato per un randagio e lo aveva messo all'esterno del portone del condominio nel quale il gatto viveva insieme ai padroni. Da allora, di Undici si erano perse le tracce, almeno fino a ieri, venerdì 31 maggio, quando il felino è stato ritrovato e ha potuto riabbracciare i suoi proprietari.

Nel corso di questi due mesi, sui social si sono susseguiti appelli quotidiani in cui i padroni di Undici, ma anche associazioni animaliste e non e tantissimi cittadini comuni, colpiti dalla vicenda, fornivano informazioni sul gatto; la proprietaria, all'indomani della scomparsa, aveva diffuso anche il video delle telecamere di sorveglianza del condominio che avevano immortalato il momento esatto in cui il gatto veniva messo all'esterno del portone. Non solo appelli: in tanti, volontari delle associazioni della città, ma come detto anche semplici cittadini, per due mesi hanno battuto le strade del centro in cerca di Undici.

Allo stesso modo, a partire dal pomeriggio di ieri, i social sono stati bombardati dalla notizia a lieto fine: Undici era stato ritrovato e stava bene. Da quanto si apprende, il gatto è stato ritrovato a Casalnuovo, nella provincia partenopea: è stato subito portato da un veterinario per verificare le sue condizioni di salute, che tutto sommato sarebbero buone.