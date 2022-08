È pregiudicato: revocato il Reddito di cittadinanza. E lui si mette a spacciare Spaccia “fumo” in strada e si giustifica: sono rimasto senza il sussidio. La storia di un uomo arrestato a Torre del Greco (Napoli)

A cura di Redazione Napoli

immagine di archivio

Un cane che si morde la coda: povertà e devianza sono – non sempre – facce di un medesimo problema con cui fare i conti. Lo sanno bene le forze dell'ordine che da quando è attivo il Reddito di cittadinanza tante volte si sono imbattute in pregiudicati che con ‘magheggi' vari sono riusciti a ottenere il sussidio pur non avendone, per legge, diritto.

Questa storia, emersa dai carabinieri di Torre del Greco, nel Napoletano, è emblematica in tal senso: quando i carabinieri della sezione operativa della città corallina lo hanno sorpreso con la droga l'uomo preso in flagranza non ha perso tempo a far valere le sue ragioni.

Nel marzo scorso – ha spiegato – proprio i carabinieri gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza perché pregiudicato e, ora che quel denaro non era più garantito, doveva pur trovare una nuova fonte di sostentamento.

E così la scelta del 47enne torrese è caduta sullo spaccio di droga, di hashish per la precisione: durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 58 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato ovviamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, l'arresto è stato rapidamente convalidato ma non andrà in carcere: gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.