È morto Vito Faenza: giornalismo in lutto Il giornalista e scrittore è morto nella sua abitazione di Aversa, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo del giornalismo, campano e nazionale, è in lutto per la morte di Vito Faenza: classe 1948, da tempo malato, il giornalista e scrittore si è spento nella sua casa di Aversa, nella provincia di Caserta. Esperto di criminalità organizzata e terrorismo, nostrano e internazionale – temi sui quali ha scritto libri e saggi e ha tenuto diversi seminari – Vito Faenza ha avuto una lunga carriera giornalistica: nel 1976 ha lavorato con il quotidiano L'Unità, del quale è stato anche inviato speciale, mentre fino al 1984 è stato corrispondente da Napoli di Panorama; fino al 1996, invece, ha lavorato con il quotidiano Il Messaggero.

Nella sua lunga carriera giornalistica, Faenza ha collaborato anche con l'agenzia Radio Area e con l'agenzia di stampa Agi; nel 2004 è entrato invece a far parte del Corriere del Mezzogiorno. Per quanto riguarda, come detto precedentemente, la sua profonda conoscenza della criminalità organizzata, soprattutto di quella operante in Campania, dal 2004 al 2010 Vito Faenza è stato segretario dell'Osservatorio sulla camorra e sull'illegalità, per il quale curava anche il relativo bollettino mensile. Tantissimi i messaggi di cordoglio che, diffusasi la notizia della morte di Vito Faenza, si stanno susseguendo sui social network.