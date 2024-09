È morto lo studente di 16 anni precipitato dalla scuola a Torre del Greco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

È morto, purtroppo, lo studente di 16 anni che martedì scorso, 24 settembre, era precipitato dal secondo piano dell'istituto superiore "E. Pantaleo" a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: il ragazzo, che era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale del Mare di Napoli, è purtroppo deceduto nelle scorse ore nel nosocomio partenopeo.

L'ipotesi è quella del gesto volontario

La tragedia è occorsa, come detto, martedì 24 settembre. Lo studente 16enne si trovava nella sua aula, al secondo piano dell'istituto Pantaleo, in via Cimaglia, quando è precipitato, poco prima dell'inizio delle lezioni; le sue condizioni di salute erano apparse subito gravissime, fino purtroppo al decesso.

Nei minuti immediatamente successivi alla tragedia, sul posto erano sopraggiunti i carabinieri per i rilievi del caso: le indagini dei militari dell'Arma hanno escluso, dall'inizio, il coinvolgimento di altre persone, facendo propendere per il gesto volontario. La salma del giovane resta a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che dovrà decidere se effettuare ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Subito dopo la tragedia, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, aveva annullato tutti gli eventi previsti in città per il 24 settembre, esprimendo vicinanza alla famiglia.