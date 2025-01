video suggerito

È morto il sindaco Francesco Di Geronimo, lutto nel Salernitano: il cordoglio della politica Il primo cittadino di Castelnuovo di Conza, nella provincia di Salerno, è morto nella mattinata odierna: aveva 79 anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica, locale e nazionale.

A cura di Valerio Papadia

Francesco Di Geronimo

Lutto nel mondo della politica, sia locale che nazionale, per la prematura scomparsa di Francesco Di Geronimo, sindaco di Castelnuovo di Conza, nella provincia di Salerno, morto nella mattinata di oggi: aveva 79 anni. Il primo cittadino del paesino della Valle del Sele – che in passato era stato anche presidente del consiglio della Provincia di Salerno – è morto questa mattina all'ospedale di Battipaglia, dove era stato ricoverato qualche giorno fa per sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza.

I messaggi di cordoglio della politica per la morte di Francesco Di Geronimo

Docente, studioso, dirigente di rilievo del Partico Comunista Italiano prima e del Partito Democratico di Sinistra poi, Francesco Di Geronimo ha segnato la politica locale, ma anche quella nazionale; tanti, infatti, i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica una volta appresa la notizia dell'improvvisa scomparsa del sindaco di Castelnuovo di Conza. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha così commentato la morte di Di Geronimo:

Ho appreso con grande dispiacere della tragica ed inaspettata notizia della scomparsa del sindaco di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, che ho avuto il piacere di conoscere proprio nel suo paese dove fui invitato come ospite nel novembre dello scorso anno in una commovente cerimonia in ricordo delle vittime del sisma del 23 novembre 1980. In quella occasione abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci su un tema caro ad entrambi e che ci accomunava, la valorizzazione e la tutela delle Aree Interne e che sono sempre state al centro della sua azione ammnistrativa. Alla famiglia del sindaco e alla sua comunità di Castelnuovo di Conza va il cordoglio e la mia vicinanza ed in questo momento doloroso ed insieme a tutti, lo ricordo con stima e commozione

Commosse e commoventi le parole di Onorato Francione, vicesindaco di Castelnuovo di Conza, che a Di Geronimo ha dedicato le seguenti parole:

Oggi ci lascia il sindaco e l’amico di un territorio che ha sempre difeso, amato e tutelato, prendendosi cura di rispondere ad ogni singola esigenza della nostra comunità di Castelnuovo di Conza e della Valle del Sele. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e tanto dolore

Sui social, invece, la pagina ufficiale della Provincia di Salerno, di cui, come detto, Francesco Di Geronimo era stato presidente del consiglio provinciale, ha scritto:

Il vice presidente Giovanni Guzzo ed il Consiglio Provinciale, si uniscono al cordoglio dei familiari e dell'intera comunità di Castelnuovo di Conza per l'improvvisa scomparsa del caro sindaco Francesco Di Geronimo