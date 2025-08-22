È morto il costituzionalista Paolo Tesauro, per anni docente alla Federico II

Paolo Tesauro, 90 anni, è stato un insigne giurista, per anni professore di Diritto Costituzionale all’Università Federico II di Napoli. “Un grande napoletano” ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

Lutto nel mondo dell'università e della giurisprudenza napoletano: nella notte appena trascorsa è morto Paolo Tesauro, 90 anni, per molti anni professore di Diritto Costituzionale all'Università Federico II di Napoli; Tesauro lascia i figli e la compagna Patrizia de Mennato. Intrapresi gli studi giuridici alla fine degli anni Sessanta, Paolo Tesauro si è poi dedicato, una volta ultimato il percorso, alla carriera accademica; era cugino di Giuseppe Tesauro, anch'egli insigne giurista, docente nonché presidente della Corte Costituzionale, venuto a mancare nel luglio del 2021.

Il cordoglio per la morte di Paolo Tesauro

La scomparsa di Paolo Tesauro lascia un grande vuoto nel mondo accademico napoletano. Messaggi di cordoglio per la sua morte sono arrivati da moltissimi napoletani, come ad esempio dal sindaco Gaetano Manfredi, che a Tesauro ha voluto dedicare un pensiero sui social: "Addolorato per la scomparsa di Paolo Tesauro – ha detto il sindaco di Napoli – uno straordinario giurista, un grande napoletano, ma soprattutto un caro amico. Un abbraccio a Patrizia e tutta la famiglia". I funerali di Paolo Tesauro si svolgeranno sabato 23 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Luigi, nel quartiere Posillipo.