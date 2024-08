video suggerito

È morto Gianfranco Lucariello, lutto nel mondo dei giornalisti sportivi di Napoli

Il giornalismo napoletano piange la morte di Gianfranco Lucariello, storico cronista sportivo. Aveva 80 anni. Inizi negli anni Settanta al quotidiano "Il Roma", poi carriera da cronista sportivo al "Giornale di Napoli", Lucariello ha lavorato negli anni per numerose testate televisive e cartacee: Canale 21, "Napoli Notte", "Ultimissime, "Il Tempo". In anni recenti "Cronache di Napoli" e la free press "Leggo". Con la sua lunga esperienza e la sua memoria storica dei fatti della squadra azzurra si è distinto anche come lucido opinionista sportivo. È stato segretario dell’Ussi Campania, il gruppo di specializzazione della stampa sportiva. Oltre il calcio, in queste ore di sconcerto e dispiacere per la sua scomparsa, molti colleghi ricordano un'altra passione di Lucariello, ovvero la storia, in particolare Risorgimento e Regno dei Borbone.

I funerali si terranno domani mercoledì 14 agosto alle ore 12 alla parrocchia Maria Santissima Dell’Arco a Campegna, in via Pasquale Leonardi Cattolica , 401, Napoli.