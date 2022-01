È morto Fabio De Vita, era in coma dopo un incidente in moto a Pianura È morto Fabio De Vita, il giovane napoletano in coma dal 16 gennaio, quando aveva avuto un incidente stradale tra le strade del quartiere Pianura. Aveva 36 anni.

A cura di Nico Falco

È morto Fabio De Vita, il giovane di Pianura, periferia occidentale di Napoli, ricoverato in coma nell'ospedale Cardarelli da alcuni giorni, a seguito di un incidente con la sua moto di grossa cilindrata tra le strade del suo quartiere. Il suo cuore ha smesso di battere alle prime ore di oggi, 25 gennaio, nonostante i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Il giovane lascia la moglie Carmela.

L'incidente risale al tardo pomeriggio dello scorso 16 gennaio. De Vita era in via Padula, una delle strade principali di Pianura, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è rovinato al suolo. Le indagini della Polizia Locale, sezione Infortunistica Stradale (guidata dal capitano Antonio Muriano), hanno accertato che non erano coinvolti altri veicoli. Per la dinamica è possibile che abbia perso il controllo per via dell'alta velocità, ma non si esclude che, invece, il 36enne sia stato colto da un malore improvviso e che quindi avesse già perso i sensi quando è caduto.

Nell'impatto De Vita ha battuto violentemente la testa sull'asfalto ed è entrato subito in coma. Soccorso dal 118, è stato trasportato in pochi minuti in ospedale, dove è arrivato in gravissime condizioni. Durante i giorni del ricovero al Cardarelli i medici hanno fatto il possibile per tentare di salvarlo, ma le sue condizioni non sono migliorate e non ha mai ripreso conoscenza. Prima dei funerali sarà con tutta probabilità disposta l'autopsia, per accertare le cause del decesso: si dovrà infatti capire se il 36enne è morto per i traumi riportati nella caduta o se, al contrario, è stato ucciso da un malore fatale e, nell'eventualità, verificare a cosa fosse dovuto.