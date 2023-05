È morto Carlo Nicotera, giornalismo napoletano in lutto i funerali domani, 16 maggio, nella chiesa di San Luigi Gonzaga, a via Petrarca, a Posillipo, alle ore 11,30. L’assessore Armato: “Giornalista e gran signore”

A cura di Pierluigi Frattasi

Giornalismo napoletano in lutto, addio a Carlo Nicotera, morto oggi all'età di 69 anni dopo una malattia. La sua storia professionale è stata in gran parte legata al quotidiano Il Mattino di Napoli. Il giovane Carlo era entrato negli anni Ottanta, assunto dall'allora direttore Roberto Ciuni. Nell'allora sede di via Chiatamone, Nicotera fu impegnato in tutti i settori, arrivando a rivestire i gradi di capo della cronaca di Napoli, poi impegnato nel settore interni.

Al Mattino Nicotera ha inaugurato anche l'edizione on-line del giornale. Andato in pensione nel 2011, per decenni ha continuato a rappresentare un sicuro punto di riferimento per tanti colleghi, soprattutto per i più giovani. Laureato in scienze politiche e autore di diverse pubblicazioni, Nicotera, ha poi collaborato anche con il quotidiano ‘Il Riformista'.

I funerali nella chiesa di Posillipo

I funerali si terranno domani a Napoli, nella chiesa di San Luigi Gonzaga, a via Petrarca, a Posillipo, alle ore 11,30. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore per la grave perdita. Tra questi anche quelli di tanti colleghi giornalisti che hanno sempre apprezzato di Nicotera la professionalità e sobrietà.

L'assessore Armato: "Un gran signore"

L'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha voluto rendere omaggio al giornalista scomparso, con un ricordo sul suo profilo Facebook: