È morto Antonio Acanfora, fondatore di Legea: aveva 99 anni Originario di Pompei, nella provincia di Napoli, Antonio Acanfora proprio dalla città mariana aveva dato vita al brand Legea, marchio di abbigliamento sportivo noto a livello internazionale: proprio sulle pagine social dell’azienda è stata diffusa la morte dell’imprenditore. I funerali di Acanfora si sono svolti oggi.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria e dell'abbigliamento campano, ma non solo, per la morte di Antonio Acanfora: il patron di Legea, marchio di abbigliamento sportivo noto in tutto il mondo, è deceduto all'età di 99 anni. Originario di Pompei, nella provincia di Napoli, proprio dalla città mariana Acanfora aveva fatto partire il suo impero, oggi gestito dal figlio Luigi, mentre il figlio Giovanni ha dato vita a una "costola" del marchio, fondando il brand Givova, sempre nel campo dell'abbigliamento sportivo. I funerali dell'imprenditore si sono svolti questa mattina, giovedì 21 ottobre, proprio nella sua Pompei, nella cappella del Beato Bartolo Longo.

La notizia della morte di Antonio Acanfora è arrivata dai canali social di Legea. Ecco cosa ha scritto l'azienda: