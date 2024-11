È morta Antonia Capasso. Cassandra emozionò con la sua voce e il sogno di partecipare ad “Amici” Un video della ventenne di Frattamaggiore che cantava durante una seduta di chemioterapia emozionò migliaia di persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Antonia Capasso, per tutti Cassandra, nel 2020 aveva 21 anni. Un suo video, in pieno lockdown, aveva commosso tanta gente. Era stata ripresa mentre ultimava un ciclo di chemioterapia all'ospedale Cardarelli di Napoli e cantava, benissimo, la canzone che avrebbe dovuto presentare al talent show "Amici" di Maria De Filippi, dove era stata ammessa.

Prima che le fosse diagnosticata la malattia, un linfoma linfoblastico, aveva in programma di sostenere il provino, che ha invece poi dovuto affrontare su Skype. Per quella patologia la giovane, originaria di Frattamaggiore, popoloso centro dell'area a Nord di Napoli, si era sottoposta a svariate terapie e anche ad un trapianto. Ma purtroppo di recente le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è morta. Aveva 25 anni. Domani avrà luogo il commiato, nella sua città, Frattamaggiore.

All'epoca di quel video Fanpage intervistò Antonia Capasso per farle raccontare la sua storia e il suo sogno di cantare. Colpì il modo in cui la giovane raccontava la sua malattia e i suoi sforzi tesi a non abbandonare, nemmeno per un momento, il sogno di cantare: «Mi hanno chiesto da dove nascesse la passione per la musica e se scrivessi anche. Ho risposto che sì, scrivo, ma poi non c'è nessuno che mi aiuta con una base e quindi non ho mai registrato le mie canzoni», spiegò, raccontando il suo provino per la trasmissione Mediaset, svolto in quella situazione molto particolare:

Mi sono presentata e ho cantato Mecna con "Servirà una scala", poi la mia Napoli con Pino Daniele e "A me me piace ‘o blues" ed Elisa che è la mia cantante preferita con "Eppure sentire". Ho cantato anche in inglese, ho scelto un brano di Adele che mi ha accompagna da quando ho 12 anni, "Killing me softly" di Lauryn Hill perché amo la voce della cantante e poi "Hurt" della Aguilera che è un brano che adoro, perché parla del suo papà e anche io ho una "mini storia" sul mio papà e quindi la porto nel cuore.

Ora che piano piano si sta diffondendo la notizia della dipartita della ventenne, sono tanti, ovviamente, i messaggi di cordoglio. Scrive Mery: «Ma come si fa? È un grande dolore una botta nel cuore Antonia eri una bellissima persona con un grande cuore. Sono senza parole, non doveva andare così. Vola vola lontano, sei l'angelo più bello del Paradiso. Riposa in pace, dai forza ai tuoi genitori e il tuo amico carissimo, mio fratello Carmine, che sta malissimo vi siete sentiti fino a l’ultimo momento».

Commovente anche il messaggio di commiato di Pina: «Un giorno del 2020 ebbi il piacere di conoscerti forse in un luogo dove nessuno si vorrebbe trovare, in quel reparto dove tu combattevi grande guerriera, e io portavo un pò d'amore sorriso e affetto a voi. Tu con quei occhi pieni di luce … io rimasi impressionata dalla tanta forza che avevi, ricorderò per sempre il tuo abbraccio».